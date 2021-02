Canciones de febrero: Maria Arnal i Marcel Bagés, Lildami, Bum Motion Club, TV Priest, No sé a quién matar...

Es cierto. 2020 fue un año horrible (a pesar de los temazos) y 2021 ha empezado fatal: asalto al Capitolio, Filomena, terremotos, tercera ola, un edificio que salta por los aires, una plaga de ratas, nuevas cepas de la COVID... También se vislumbra una nueva crisis económica, pero en Fuego y Chinchetas no queremos desfallecer y para lograrlo —no somos muy originales— volvemos a recurrir a la música: Maria Arnal i Marcel Bagés, Lildami, Bum Motion Club, Goat Girl, No sé a quién matar, Vita Bergen, TV Priest, Leon Coeur...



Lo bueno de que la pandemia paralizase la vida cultural es que 2021 se ha convertido en un auténtico no parar de lanzamientos interesantes. Pero si no tienes tiempo para escuchar cientos de canciones, échale un vistazo a nuestra selección Chinchetas 2021, probablemente el mejor resumen musical del mes, filtrado y comentado por el equipo de Fuego y Chinchetas. Estas son las 10 canciones que os recomendamos para sobrellevar febrero lo mejor posible:

Fiera de mí (Maria Arnal i Marcel Bagés)

No nos podemos ni imaginar la presión que sienten Maria Arnal i Marcel Bagés al componer y presentar sus nuevas canciones. Su anterior disco era tan bueno que las espectativas están muy altas. Habrá que esperar hasta marzo para escuchar el álbum pero ya han adelantado una canción, Fiera de mí, en la que se descubre un sonido más electrónico y distorsionado, pero la misma esencia humana y experimental. A nosotros nos ha gustado tanto que le dedicamos el cuarto episodio de 'Si solo escuchas una'.

El ciclo de las mareas (Los Pilotos y Mula)

Salvo milagro, esta colaboración entre Mula y la otra banda de Banin y Florent es lo más parecido que vamos a escuchar a un hipotético cameo de Juan Luis Guerra en un disco de Los Planetas (¿Pesadilla en el parque de la bilirrubina?). Una posibilidad remota —reconozcámoslo— pero que, después de contemplar lo bien que se entienden la psicodelia y el ritmo caribeño en El ciclo de las mareas, tampoco nos parece tan loca. En los últimos meses, de hecho, ya hemos visto a Calamaro cantar con Julio Iglesias (temazo, por cierto). El próximo disco de Los Pilotos, además, se llamará Alianza Atlántica —como su último EP, en el que ya colaboraron con Instituto Mexicano del Sonido o Javiera Mena— y han anunciado que será una especie de tratado electrónico inspirado en el folklore del otro lado del charco. El trío dominicano Mula es todo un descubrimiento. ¡Queremos más!

Me has jodido (No sé a quién matar)

Lo admitimos, tenemos una cierta atracción por los nombres pintorescos de las bandas. Y esa curiosidad no tiene el mismo resultado que la del gato, aunque esta vez el verbo matar esté de por medio, sino que –como pasa a en gran parte de los casos– nos ha hecho descubrir la sorprendente banda granadina No sé a quién matar. Solo tres singles (dos de ellos a finales de 2020) les ha servido para asomar la patita con un sonido que nos recuerda a grupos como Rayo, Melenas e incluso sus paisanos Apartamentos Acapulco. Pop de salón con letras quebradizas y elegantes atmósferas electricas (como sobresale en el final de este Me has jodido). Lo tienen todo para triunfar: un nombre punzante, una canción que describe la dolorsa traición a la perfección y una vocalista que tiene los apellidos, a la inversa, de una gran banda nacional.



Ruina (Bum Motion Club)

Este quinteto madrileño es el claro ejemplo de que no hace falta lanzar un disco de larga duración para mostrar una solidez abrumadora. De hecho, han sabido crear un camino redondo hasta llegar a su segundo EP titulado Niebla. Ya pasaron por Fuego y Chinchetas para enseñarnos Delta y desde entonces no hemos podido evitar mirarles de reojo a cada cosa que hacían. En 2021 lanzan este nuevo trabajo en el que "ya no les tiembla el pulso" como dicen en Ruina envueltos en un sonido de terciopelo y atmósfera de un garito histórico en decadencia. No hay que obviar la preciosa portada (obra de Denitsa Georgieva e @ind0gwetrust) que empaqueta estas cinco canciones que terminan confirmando su salto –sin vuelta (?)– hacia el español.



2080 (Lildami & Sr. Chen)

Damià Rodríguez rapea, pero no se comporta como el típico rapero. Reconoce abiertamente que admira la transversalidad de C. Tangana y también a Bad Bunny por la facilidad con la que fusiona estilos. Pero en sus letras se adivina a un chaval de barrio que ni trapichea con drogas, ni se pasea en descapotable, ni alardea de acostarse con muchas mujeres. En eso, la verdad, recuerda más a Rayden que al trapero medio. Es muy prolífico, eso sí. A sus 26 años ya ha publicado cuatro discos y, además de samplear a Manel, ha colaborado con Dorian, Suu, Albert Pla o La Casa Azul. En 2080 tira de ironía y de denuncia para dibujar el futuro inminente (Terrassa con playa, cortesía del cambio climático) y para aseverar que de la pandemia salimos "más fuertes, pero no más inteligentes". En catalán, por cierto.

We All Have (Julia Stone feat. Matt Berninger)

Angus & Julia Stone lo petaron muchísimo con Big Jet Plane en 2010, pero les habíamos perdido un poco la pista. Reencontrarnos con la preciosa voz de esta australiana ha sido una grata sorpresa, pero que a mitad de canción suene Matt Berninger (The National) eleva la buena nueva a nivel de subidón. We All Have es una adictiva balada con la que Stone nos recuerda que, aunque vengan mal dadas, siempre podemos remontar. Una reflexión que, después de tres olas de COVID, viene muy a cuento, pero que también tiene su aquel a pocos días de San Valentín. Después de los cuatro singles que ha adelantado (incluida una versión en español de Dance), su primer disco en nueve años se publicará el 16 de abril.

Decoration (TV Priest)

IDLES y Fontaines D.C. han marcado un camino muy determinado en el post punk internacional (de hecho, estas dos formaciones han aparecido en nuestras listas de lo mejor del año), tanto que pusieron sobre el mapa este género que parecía latente en esta última década. Su resurgir ha hecho que florezcan más bandas de este calibre, una de ellas es TV Priest con su primer disco Uppers. Lo curioso es que este grupo londinense está compuesto por cuatro amigos que en su infancia/adolescencia se juntaron para hacer música y que en 2019 decidieron resurgir para contar lo que ahora sí les preocupa. Decoration es la pieza clave de este debut en el que señalan la parte más frívola y absurda de nuestra sociedad: hacer fotos a tu desayuno con aguacate, ver series basadas en libros en vez de leerlos o mirar al cielo lleno de estrellas inútiles. Todo eso es decoración, eso dicen. "Nunca he visto a un perro hacer lo que hace ese perro", reflexionan en la primera frase de la canción.

Hold on Kid (Vita Bergen)

Los suecos Vita Bergen son conocidos en el mundillo indie nórdico pero les está costando traspasar fronteras y, la verdad, no entendemos por qué. Este tema tiene el peso de The Killers y la alegría de Crystral Fighters. Este 2021 publicarán nuevo álbum —el tercero con nuevas canciones— y, si la pandemia les deja, podría suponer el salto definitivo a nivel internacional. Por España han pasado varias veces en festivales y salas. No les conocíamos en 2017 pero tuvo que ser curioso el concierto que dieron junto al lago de la Casa de Campo en lo que llamaron Translate Tour y que consistía en traducir sus canciones con Google Translate, en este caso, al castellano.

Los Ángeles (Leon Coeur)

Leon Coeur es una banda madrileña que nació en las calles de Londres. El año pasado —sí, el año pasado— publicó su primer disco, que tenía un nombre muy español, Tapas, a pesar de que todas las canciones que contenía eran en inglés. Ahora la banda quiere empezar una etapa nueva y el primer cambio es el idioma. Los Ángeles es una canción pausada que habla de una huida y con un cambio de ritmo al final.

Badibaba (Goat Girl)

Parece que en Londres ha pegado bien fuerte el post-punk. Si antes destacábamos el debut de TV Priest, este primer mes de 2021 nos hemos quedado flipados con el segundo disco de Goat Girl. Este cuarteto británico se consolida tras el éxito de su álbum homónimo y publica On all fours donde ahondan en los problemas sociales y humanitarios con temas como Sad Cowboy, sin embargo, en este trabajo que recomendamos escuchar de principio a fin, destacamos la psicodélica Badibaba.