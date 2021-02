Protestas en Jaén: las razones por las que la chispa de la indignación puede convertirse en una llama

Cerró Santana Motor, cerró el Corte Inglés, se denegó a Jaén capital la sede de la Base Logística del Ejército de Tierra y ahora dos policías agreden brutalmente a un padre y una hija linarenses. La provincia con más desempleo de España -alrededor de un 30% y que escala al 50% en la población joven- asiste atónita al abandono de las instituciones, a la falta de expectativas vitales y a un clima de crispación social en aumento. A todo esto, se suma el paso del coronavirus y las restricciones derivadas de este que solo generan aún más desazón. Ayer, cientos de coches se lanzaron a las calles jiennenses para reclamar más infraestructuras, más inversión y, en fin, una posible solución a años de parálisis económica y social.

"Se ha abierto una investigación por si se ha utilizado munición real, hay un pequeño refuerzo pero la cosa está más tranquila", explica Sandra García, delegada del Gobierno en Andalucía. Sobre los policías detenidos, señala que "se está investigando también, pero en cualquier caso la DGP ha condenado estos hechos aunque no estaban en acto de servicio, la Policía Nacional es ejemplar y estos actos aislados no pueden estigmatizar a todo un cuerpo"

"Estos policías no estaban de servicio, pero deben ser ejemplares. No me consta que hayan protagonizado otro incidente. Pero insisto en que forma parte de un expediente con un instructor", afirma García.

La situación en Jaén

"El Gobierno de España está trabajando por todas las provincias, Jaén tiene unos índices de despoblación importante, pero también tiene una iniciativa de inversiones en infraestructuras. Hay inversiones agrícolas y en cultura", defiende la delegada del Gobierno. Sobre la localización de la base logística en Córdoba, la delegada entiende que el ministerio ha barajado varias opciones, pero finalmente ha sido esa y no otra la elección.

Por su parte, Cándida Zafra una de las portavoces de Jaén Merece Mas, señala que "son muchos los agravios a Jaén, la COLCE ha sido la gota que ha colmado el vaso (...) El ferrocarril es lo último, se ha desmantelado el 90%, el tranvía no funciona, en los PGE nos dan delado y nos dan lo mínimo, incluso la autovía Jaén-Córdoba no la tenemos terminada".

Antonio Maíllo, excoordinador de IU en Andalucía ha explicado en 'Hora 25' que en su día esta zona tuvo "pleno empleo" gracias a la industria. "Han pasado de ser ciudades con rentas por encima de la media española a ser donde más paro hay en un tiempo récord", señala. Y todo esto, según dice, no ha hecho más que encender la mecha de una movilización social. "Cuando salta la chispa, que puede ser incluso ajena al fenómeno de malestar, lo que sí es verdad es que hay elementos que son la protesta de la población joven. La política de los ERE lo que hizo fue exiliar a los jóvenes, pero los que han quedado sienten que no hay esperanza de futuro", sentencia Maíllo.