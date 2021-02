El triunfador de la tarde

El triple empate, o casi, en escaños del Partido Socialista de Cataluña, de Esquerra Republicana y de JxCat, parecía dificultar la atribución de la victoria que los tres cantaban a coro buscando subrayar del salón en el ángulo oscuro el detalle que pudiera favorecerles. Pero el verdadero triunfador de la tarde resultaba ser Pedro Sánchez, alojado en el palacio de la Moncloa de Madrid, a más de 600 kilómetros de Barcelona. En efecto, porque Pedro Sánchez fue quien, poniéndose las primarias por montera, se sacó de la manga la candidatura de Salvador Illa para encabezar la lista del PSC compensando al seguro perdedor, Miquel Iceta, con una cartera ministerial que no es moco de pavo. Y porque, además, la designación del ministro de Sanidad quedaba probada como un acierto capaz de despertar a los socialistas de Cataluña que venían caminando hacia una creciente irrelevancia. Reconozcamos que a jalear esa opción contribuía que Illa se comprometiera a no incluir en su gobierno independentistas, lo que, descartada como estaba la obtención de una mayoría absoluta, significaba la renuncia a encabezarlo. Desde la otra banda, que los independentistas de Esquerra, JuntsxCat y Cup pactaran vetar a Illa podía interpretarse por los electores no indepes como señal de que Illa era de fiar dado el rechazo que suscitaba entre los del pacto. Triunfo incuestionable el de Pedro Sánchez porque los desastrosos resultados del Partido Popular y de Ciudadanos dejan una oposición bajo mínimos y encabezada por los extremistas de Vox. Tan bueno para Pedro como malo para nuestro país. ¿Entendido?