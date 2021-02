Pere Aragonès: "Illa puede desear presentarse a la investidura, pero los números son los que son"

Pere Aragonès ha confirmado hoy en la SER que se presentará como candidato a presidir la Generalitat por ERC. Lo hace al mismo tiempo que Salvador Illa, que también va a trabajar, según sus propias palabras, para formar un gobierno alternativo en Cataluña.

En un escenario donde, de nuevo, un partido no independentista ha ganado las elecciones, el secesionismo vuelve a tener mayoría absoluta en el 'parlament' si sumamos las fuerzas de ERC, Junts y la CUP. Sin embargo, ahora se juega otra baza que es la ideológica. Por primera vez, la sede de la soberanía catalana tiene un buen grueso de diputados de izquierdas y la sombra del tripartito sigue ahí. En este contexto, hablamos en 'Hora 25' con el candidato de ERC, Pere Aragonès con Pepa Bueno.

Sobre la presidencia de la Generalitat

Yo me voy a presentar a la investidura porque cuento con el apoyo no solo de ERC, sino también de los diputados y diputadas independentistas que suman 74 escaños. Quiero incorporar también a los diputados de los comunes, porque todas estas personas comparten la necesidad de que el futuro de Cataluña se decida en un referéndum y también abordar la situación de los presos políticos y los exiliados y llegar a una situación que permita su libertad.

Sobre un Gobierno solo de independentistas

Por una parte nos encontramos que Junts solo quiere un gobierno de independentistas, por otra parte nos encontramos que los 'comuns' no quieren a Junts per Catalunya. Yo creo que lo importante es hablar. Ya hemos empezado los contactos y mañana mismo las conversaciones para formar el nuevo Gobierno. Yo creo que hay más cosas que nos unen que nos separan. De la misma forma que aprobamos los presupuestos, tenemos la oportunidad de hacerlo en la investidura.

Sobre elegir entre independentistas o partidos de izquierda

Yo soy muy perseverante, por lo tanto empezamos las conversaciones con la voluntad de sumar a todos y a todas las que compartimos la idea de referéndum y amnistía y libertad para los presos políticos. Ante la situación en la que estamos. Ante la oportunidad de poner soluciones políticas, estas dos formaciones van a dar lo mejor de sí mismos y dentro de pocos días llegaremos a un acuerdo.

Sobre la presidencia del 'parlament'

Será la que elija la mayoría de la cámara. En Cataluña no estamos en un regimen presidencial ni en un regimen de quien queda primero se lo lleva todo. Quiero recordar que aunque el PSC ha ganado en votos, las fuerzas independentistas han sumado 74 escaños y en porcentaje de voto más del 50% por lo tanto será el acuerdo de las fuerzas parlamentarias las que elijan la presidencia del 'parlament'. En todo caso, debe abrirse una etapa en la que más allá de las mayorías de Gobierno, se deberá hablar mucho más con aquellos con los que tenemos muchísimas diferencias.

Sobre la candidatura de Illa

Salvador Illa está en su derecho si obtiene el número de apoyos necesarios. El reglamento del 'parlament' es clarísimo. Pero quiero recordarle que hay una mayoría de escaños independentistas. En todo caso, la mesa del 'parlament' siempre actuará conforme al reglamento.

Sobre la victoria del PSC

Los ciudadanos de Cataluña que no están de acuerdo con la independencia concentraron su voto en Ciudadanos en 2017 y ahora en el PSC. Y creo que esta es la razón que explica los resultados del PSC. Ha hecho una campaña en Cataluña en la que Illa y yo esto lo he escuchado, él ha dicho que vino a hacer lo que Arrimadas intentó. Es decir, que no haya una mayoría independentista en Cataluña y ha vuelto a fracasar. Más allá de la correlación de fuerzas, para mí es fundamental subrayar que independientemente de la ideología y el voto yo voy a gobernar para todos, el 'govern' debe formarse con su programa político, con su programa electoral, pero debe pensar siempre que gobierna para todos los ciudadanos de Cataluña. Si alguien tiene dudas que pregunte en mi ayuntamiento, donde fui capaz de colaborar con todas las fuerzas políticas.

Sobre la repetición de elecciones

Yo estoy convencido de que mi propuesta saldrá adelante y por tanto es el punto de partida y de llegada de las negociaciones. No estoy trabajando en ningún otro escenario, ni en la repetición electoral, ni mucho menos.

He hablado con Illa, tuvimos una conversación cordial en la que nos hemos felicitado mutuamente por los resultados. Creo que las posiciones son claras. Nosotros vamos a empezar las negociaciones con las fuerzas independentistas, pero una vez esté formado el Gobierno vamos a hablar con la oposición.

El eje de las negociaciones es el de las libertades, si me permite. No planteamos una cuestión de identidades. Planteamos un referéndum que no es para elegir una identidad, es para elegir cómo se debe relacionar Cataluña con el Estado. Si como un Estado independiente o como una CCAA. Y esto es una cuestión de libertades.