El interesantísimo caso Cifuentes

Es interesantísimo todo lo que ha ocurrido con el caso Cifuentes desde el principio hasta la sentencia, que quizá sea lo más interesante de todo. En primer lugar hubo gente dispuesta a delinquir y exponerse a penas de prisión por una política que no tenía ni idea de que el mundo conspiraba a sus espaldas para hacerla feliz. Esto moralmente es algo muy interesante porque demuestra que hay gente tan buena que no le importa hacer cosas malas. En segundo lugar, la sentencia no obliga a nadie a que haya pedido su dimisión en aquel momento a pedir perdón. Un cargo no tiene que abandonar su puesto sólo si se lo ordena un juez, porque eso es situar el umbral de su conducta en el delito. A ninguno de nosotros se nos despide con una sentencia judicial, hay muchos motivos por los que hacerlo sin llegar al Código Penal. Acostumbrémonos a esto. El juicio no era para saber si Cifuentes había hecho el máster del que presumía o no, si conocía a algún profesor o no, si sabía dónde estaba la universidad o no, o si se había presentado a defender el TFM como ella decía, o no, que no. No pongamos tan bajo el listón de un cargo público de tal forma que sólo los delincuentes no puedan ejercerlo.