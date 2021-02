Salvador Illa, el candidato socialista, ganó anoche las elecciones Cataluña. Una victoria importante, no lo hacía desde la época de Pasqual Maragall, pero insuficiente. El independentismo resiste, refuerza su mayoría, aunque sea en un panorama de abstención, por lo que esa fuerza que esgrimen va dejándose electores por el camino, obtuvieron sólo el respaldo del 30 por ciento del censo electoral, lo que no parece un apoyo brillante ni un argumento determinante para querer seguir por la senda del procès. Seguir apostando con la independencia que una parte cada vez más menguante de la población catalana no parece que legitime la opción.

Ganó Salvador Illa pero tiene muy difícil la formación de un gobierno. Sobre el papel lo tiene más fácil Esquerra Republicana, que consiguió lo que tanto ansiaba, pasar por delante de los herederos de la antigua convergencia, los herederos de la derecha nacionalista catalana. La fuerza de Carles Puigdemont, huido en Waterloo, se ha demostrado más débil que la del líder encarcelado Oriol Junqueras. A Esquerra le toca por primera vez tomar la iniciativa y a Junts per Catalunya le toca bajarse del pedestal. Esta puede ser otra de las debilidades del independentismo, su incapacidad para entenderse.

Illa anunció anoche su intención de presentarse a la investidura, Pere Aragonés ya se ve president, y tiene la suma mucho más fácil. Su discurso de anoche no dejó dudas de cuál va a ser su camino, la amnistía y la autodeterminación, dejando bien claro por dónde iba a buscar aliados. Si esta declaración de intenciones fue solo fruto de la emoción de la noche electoral lo veremos en los próximos días, veremos la capacidad de liderazgo del partido a la hora de buscar soluciones no solo para el independentismo sino para todos los catalanes, veremos si es capaz de liderar esta solución, o en el último momento, vuelven a temblarle las piernas. Ayer volvimos a ver a la Esquerra más sobreexcitada.

Anoche alguien me recordaba a unos versos de Raimon, “Quan creus que tot s’acaba, tot torna a començar”; “Cuando crees que todo se acaba, todo vuelve a empezar”.