Maroto cree que el liderazgo de Casado no está en juego: Bárcenas y la baja participación, tras la debacle

Los peores pronósticos se cumplieron para el Partido Popular. Vox, con 11 diputados, lograba el ‘sorpasso’ sobre los populares en las elecciones catalanas. El candidato Alejandro Fernández mantenía los tres escaños en el parlamento catalán gracias a los 108.841 votos obtenidos. Sin embargo, ya hay voces en Génova que ponen en duda el liderazgo de Pablo Casado tras los resultados en las elecciones catalanas. "No soy amigo de edulcorar la realidad y el resultado es malo", aseguraba el candidato popular a la Generalitat.

Javier Maroto, portavoz del PP en el Senado, ha respondido a las preguntas de Àngels Barceló en Hoy por Hoy horas después de conocer los resultados en Cataluña. Estas son algunas de sus conclusiones tras la debacle electoral:

"Es un resultado malo, hay que llamar a las cosas por su nombre, pero esto no es lo que más nos preocupa. Por primera vez el número de votos independentistas en Cataluña ha superado al resto de partidos, esto es lo realmente preocupante".

"El porcentaje de participacion es poco más del 50% y eso castiga mucho más a partidos como el nuestro que a otras formaciones. A los extremos les da igual el coronavirus. Cuando hay una participacion baja, afecta al PP".

"Que hayamos tenido en la semana de las elecciones el nombre de Bárcenas presente en todos los sitios, esto afecta, evidentemente. El cansancio que genera el asunto de Bárcenas significa un desgaste porque recuerda un episodio triste de la historia de nuestro partido".

"Creo que nuestro candidato en Cataluña es un buen candidato. Tenía un mensaje claro: decir sí a Europa (no como Vox que es confuso), que no hay vida sin el medio ambiente (no el negacionismo de Vox, como Trump) y decimos claro que hay violencia contra las mujeres por el hecho de serlo (no como plantea Vox)".

"El PP no ha conseguido poder identificar un mensaje de moderación, separado de los extremismos".

"Cuando se polariza el odio extremo hace que partidos que planteamos la moderación queden más desdibujados".

"Cuando Podemos ganó a Sánchez en Cataluña o Galicia, nadie dijo que se tenía que marchar. Igual que la izquierda lo entiende, las elecciones no son iguales en todos los territorios".