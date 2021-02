La opinión de Carles Francino

Empiezan a detectarse casos de personas con estrés postraumático que no se han contagiado de COVID, pero que sufren los efectos del constante bombardeo informativo sobre la pandemia. Esto ya no son suposiciones, se trata de evidencias científicas y creo que debería movernos a todos -incluidos los medios informativos, como es obvio- a hacer algún tipo de reflexión. No sé cuál, no sé cómo, pero habría que explorar caminos para intentar salir del bucle. Porque la fatiga pandémica y la infoxicación son dos problemas muy serios. Dos problemas, por cierto, que también han jugado su papel en las elecciones catalanas de ayer.

La fatiga es evidente, porque uno de cada dos catalanes se quedó en casa, y esa es una mala noticia para todos; y la infoxicación también. Pero, vamos, tampoco voy a entrar en más disquisiciones sobre el tema porque a estas horas les imagino saturados de pronósticos, teorías y análisis sobre lo que puede pasar o dejar de pasar.

Aunque sí se me ocurren dos cosas. La primera, urgente: reconocer que en estos momentos la gran prioridad de Catalunya -como del resto de España- es la reconstrucción económica. Lo más importante, lo que más, sin discusión; sea quien sea el president y esté quien esté en el gobierno. Y la segunda… esa ya es más de fondo, pero me parece también básica; y en realidad es un deseo: borrar la palabra traidor del vocabulario social y político. No hay traidores, ni en Catalunya ni en el resto de España. Hay personas y partidos con ideas distintas. Si tuviéramos esto claro, creo sinceramente que tendríamos mucho camino hecho para salir del hoyo.