Barcelona - PSG: la Champions League, en directo

Alineaciones probables

Ter Stegen; Dest, Umtiti, Lenglet, Jordi Alba; Busquets, De Jong, Pedri; Dembélé, Messi y Griezmann. PSG: Navas; Florenzi, Marquinhos, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Verratti, Paredes; Kean, Icardi y Mbappé.

Björn Kuipers (NED). Estadio: Camp Nou.

Camp Nou. Horario y TV: 21.00/Movistar Liga de Campeones.

El FC Barcelona se mide este martes (21.00 horas) al Paris Saint-Germain en el Camp Nou, en la ida de los octavos de final de la Liga de Campeones, en un duelo clave para los de Ronald Koeman para apuntalar la ilusión y por recuperar el poderío de antaño ante un campeón francés que llega mermado sin, entre otros, su estrella Neymar.

No habrá duelo entre Messi y Neymar y no habrá retorno de quien fuera parte del tridente blaugrana del triplete de 2015. No habrá ese morbo, pero sí un partido entre dos equipos que aspiran a todo, y con un Barça al alza que quiere asemejarse a aquel que, por ejemplo, le endosó el recordado 6-1 al equipo parisino, con el que volteó el 4-0 del Parque de los Príncipes.

Aquel partido de marzo de 2017 es el último precedente entre ambos equipos. Era la vuelta de los octavos de final, misma ronda que ahora, y los blaugranas remontaron con el gol final de Sergi Roberto el 4-0 de la ida en el Parc des Princes. Esta vez, el Barça intentará repetir esa buena actuación para viajar más tranquilo a la capital francesa.

Uno de los héroes de aquel choque fue Neymar, entonces blaugrana, con un doblete y el pase del gol definitivo. Ahora, quería ser verdugo de sus excompañeros pero, una lesión copera, le impedirá por lo menos estar en el Camp Nou y, salvo sorpresa, estar en la vuelta. Pero el PSG no es sólo el brasileño.

Si bien es cierto que Mauricio Pochettino, que tiene el 'caramelo' de poder optar a la 'Champions' tras llegar recientemente a París --donde fue jugador importante en su día--, no podrá contar tampoco con Ángel Di María, en sus filas está un Kylian Mbappé con unas características idóneas para dañar la zaga blaugrana.

Un '9' puro como el argentino Icardi y el joven italiano Kean serán presumiblemente los acompañantes del atacante francés, que también parece afrontar un año importante para su futuro y que no está mostrando tan explosivo como otras temporadas.

Relevo de Thomas Tuchel, el técnico alemán que llevó hasta la ansiada final al campeón francés el año pasado, el entrenador argentino lleva apenas 40 días en el club, pero Pochettino ya sabe que en el PSG hay "obsesión", en clave positiva, por una 'Champions' en la que ha llegado en los últimos años más lejos que los blaugranas tras ser subcampeón con el Tottenham en 2019. Así que acude a una cita clave donde, enfrente, tendrá al equipo de un Ronald Koeman que cree que está "pasando un examen" en cada partido, más en este.