Lo que pensó Magath cuando fichó a Raúl para el Schalke: "¿Eres imbécil?"

Felix Magath, entrenador del Schalke 04 cuando Raúl González Blanco fichó por el cuadro germano en el verano de 2010, ha desvelado las primeras conversaciones que tuvo para fichar al excapitán del Real Madrid y también las sensaciones que tuvo cuando le vio entrenar por primera vez.

Por todos es sabido que Christoph Metzelder fue una figura clave para la llegada de Raúl a Gelsenkirchen. Ambos fueron compañeros en el Real Madrid y el central aterrizó pocas semanas antes al Schalke 04.

Ahí fue cuando tuvo una conversación con Magath en la que le propuso su fichaje. "¿Estás loco? Le pregunté si le faltaba un tornillo, si estaba loco. Solo pensé: ¿Raúl? ¿Pero qué me estás contando?", fue la primera reacción del técnico.

Pero el central insistió y Magath comenzó a darle vueltas al asunto, llegando a la conclusión de que quizás la Bundesliga era la mejor opción para Raúl debido a sus condiciones físicas.

Eso sí, cuando le vio entrenar por primera vez, las dudas sobre si era buen fichaje o no le llenaron el cerebro. "Cuando se entrenó por primera vez con nosotros, pensé: 'Dios mío, qué has hecho, imbécil. ¿Eres estúpido?' No estaba en muy buenas condiciones físicas. Pero como deportista era un fuera de serie. Técnicamente era sobresaliente y su voluntad de formación fue ejemplar siempre. Como persona y como personalidad, era excepcional".