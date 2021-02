El Barcelona - Paris Saint Germain no se libró de la polémica. En la primera parte, una acción de Kurzawa sobre De Jong provocó que el árbitro pitase penalti y la reacción de Neymar no tardó en llegar: "Una broma ese penalti".

😠 El comentario de Neymar tras el penalti pitado a favor del Barcelona



🗣️ "Una broma ese penalti"



❌ @neymarjr borró el tuit a los pocos segundos pic.twitter.com/1cT8hGgv3X — El Larguero (@ellarguero) February 16, 2021

No obstante, el brasileño se arrepintió de compartir su opinión y a los pocos minutos borró el tweet. La acción que adelantó al Barça en el marcador fue ampliamente comentada en redes sociales. Sin embargo, Iturralde González fue muy contundente en Carrusel Deportivo.

"N puedes entrar en el radio de acción de un jugador que ya te ha ganado porque vas a producir que se zancadillee, tienes que dejarle para correr. Penalti tonto, pero penalti", sentenció el árbitro.

"No sé hasta cuándo aguantaré"

El delantero brasileño es baja ante los de Koeman debido a una lesión en el aductor izquierdo. La lesión provoca que el jugador esté apartado de los terrenos de juego al menos un mes. Tras conocerse el alcance, Neymar publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales.

"A veces me siento incomodado por mi estilo de juego, porque regateo y termino siendo golpeado constantemente, no sé si el problema soy yo o lo que hago en el campo... realmente me entristece", escribió en su cuenta de Instagram.

En sus palabras recoge también el hartazgo por quienes le llaman "niño mimado", "llorón" o "piscinero", incluyendo aquí a jugadores rivales, entrenadores y también periodistas. Su última 'bomba' llegó a modo de cierre: "Sinceramente, me entristece y no sé hasta cuándo podré aguantar, solo quiero ser feliz jugando al fútbol. Nada más".