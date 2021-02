El inicio del Anschluss

Que Austria acabaría cayendo en manos nazis parece muy evidente con la perspectiva que da el paso del tiempo. Después de todo, era de ahí de donde venía Adolf Hitler, el líder del movimiento que gobernaba Alemania desde 1934. La estrategia de Austria para evitar ser incorporada dentro del Reich alemán no fue plantar cara al fascismo: lo que hizo Engelbert Dollfuss, el canciller austriaco, fue hacer su propio tipo de régimen dictatorial, tan de derechas como el de Hitler, pero manteniendo la independencia del país. No le sirvió de mucho: los nazis lo mataron igual. Su sucesor, Kurt Von Schussnigg, intentó una estrategia parecida, buscando la alianza con la Italia de Mussolini para evitar que el vecino alemán se adueñase del país. Pero las presiones, tanto internas como externas, acabaron por hundir el proyecto de Von Schussnigg.

El 16 de febrero de 1938 fue el principio del fin. Ese día, aceptó la entrada de un nazi en su gobierno, después de haber sido humillado por Hitler en una reunión en Alemania. Lo que seguramente no podía imaginar el canciller austríaco es que 23 días más tarde no solo estaría sin trabajo, sino que su país ya no existiría y que él estaría encarcelado hasta 1945.