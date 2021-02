Adam Nourou, el chico de barrio que sueña con ser Will Smith

Adam Nourou intuía que le podía gustar la interpretación pero nunca lo había experimentado. Se había presentado a algunos casting y, de pronto, le llegó la oportunidad en España para una película rodada en África. Salvador Calvo lo eligió para acompañar a 'Adú' en su travesía y desde entonces se ha apuntado a clases de teatro. Sus referentes son Will Smith y Denzel Washington y le encantaría compartir escenas de acción con Denver (Jaime Lorente) en 'La casa de papel'. Tímido e inquieto en las entrevistas, el chico de barrio, hijo de inmigrantes, sueña con tener una carrera como actor.

¿Contento de estar en España y por esta nominación?

Estoy súper contento y súper feliz, no me esperaba la nominación, es un alegría y un orgullo.

¿Cómo te ha cambiado este personaje?

Guardo la fuerza del personaje, es un luchador que se esfuerza para no enseñar sus debilidades y para salvar a otras personas. Esa generosidad y esa fuerza es los que se me ha quedado dentro. He crecido gracias a esa personaje.

¿Cómo es tu historia, tu formación?

No tenía formación cuando fui elegido para Adú. Me había presentado a varios casting y había hecho cosas con la intuición de que me podía gustar, pero sin ningún tipo de formación. Recuerdo que los primeros días de rodaje me miraba al espejo y me preguntaba qué hacía allí, si estaba haciendo un show. Y después de la película, me he metido a clases de teatro, de interpretación, y he podido rodar otras cosas. Estoy camino de ser actor.

Tus padres emigraron a Francia, tú has nacido allí, ¿qué opinas de cómo miramos desde España y Francia a la inmigración? ¿Ayuda esta película a concienciar?

Mis padres nacieron en África, en las islas Comores, que eran francesas, con lo cual la inmigración fue mucho más fácil que lo que pasa ahora. Viendo cómo llegan y todas las dificultades que pasan, te das cuenta de la suerte que tenemos desde el punto de vista occidental de estar aquí.

Este año en los Goya en la categoría de mejor actor revelación, hay dos actores racializados, algo que no es habitual. De lo que vas conociendo del cine, ¿hay racismo en la industria?

Me siento orgulloso de esas nominaciones, el mundo está en evolución, y espero que poco a poco vayamos por ahí. No creo que haya un problema de racismo, sino que es una evolución del sistema y de la industria, ojalá hubiera cuatro nominados con distintos rasgos raciales.

¿Te ha dado tiempo a soñar como quieres que sea tu carrera?

No me ha dado tiempo aún a soñar tanto con mi carrera, pero tengo dos mitos: Will Smith y Denzel Washington. Para mí están en lo más alto. Y aquí en España me encantaría trabajar con Denver de La Casa de Papel. Si me está escuchando o leyendo, que me mande un mensaje por Instagram.

Se lo vamos a decir a Jaime Lorente. ¿Y Omar Sy no es referente, te va más la acción que la comedia?

Por supuesto, es una gran referencia porque además es una persona que viene de la nada, que ha nacido en los suburbios de París, que se ha hecho a sí mismo y luego se ha ido a EEUU y ahora ha vuelto. Es un referente con quien me gustaría trabajar.

De esos suburbios nace también la película Los Miserables, de Ladj Ly, ¿la has visto?

Me encanta la película. El cortometraje que he estado rodando ha sido producido por el equipo de la película, el director es un ‘protegido’ de Ladj Ly. Estoy en contacto con ellos.

¿Cómo vas a vivir la gala telemática?

No me ha dado mucho tempo a pensarlo, la veré en casa, no sé si con mi familia en privado o invitaré al pueblo para que lo vean, me gustaría compartirlo con mis vecinos.