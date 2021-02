Bryan Gil: "¿Mi futuro? Quiero jugar en el Sevilla y no tener que estar de un sitio para otro"

Como cada temporada, hay un reducido y selecto grupo de equipos, jugadores y entrenadores que destacan por encima del resto y convierten sus partidos en un auténtico foco mediático que gira en torno a su actuación. Ese es el caso de Bryan Gil, por ejemplo. El futbolista del Sevilla está cedido en el Eibar y firmando una temporada brillante, enamorando a todos los aficionados al fútbol. Sus características: su desborde, su calidad y su uno para uno tienen encandilada a toda la afición armera y a toda la Primera División, por ello eligió los micrófonos de El Larguero para darnos su visión de cómo está siendo la temporada para él.

Así está viendo esta temporada el propio Bryan Gil, que sólamente ha estado fuera del once titular en una ocasión: "Es la temporada que mejor está saliendo, en la que estoy teniendo más minutos. Contra Osasuna fue el único partido en el que no fui titular", a lo que añade el beneficio que le otorga ser entrenado por Mendilibar: "El fútbol que propone Mendilibar es un estilo que me beneficia. Juega mucho en campo rival aprovechando los extremos", afirma en los primeros instantes de esta entrevista.

Su futuro en el fútbol español

Bryan Gil es jugador propiedad del Sevilla y espera volver al club de su vida y triunfar allí enfrentándose a la alta competencia de jugadores como Suso, Papu Gómez, Munir... "¿Si tengo hueco en el Sevilla? Hay jugadores muy top, si quiero jugar en el Sevilla lo que tengo que hacer es trabajar contra la competencia si no siempre tendré que estar de un sitio para otro", y a pesar del interés de los grandes prefiere no oir hablar de ello: "Me gusta estar en la agenda de los equipos grandes pero tengo contrato hasta 2023".

El futuro de Bryan Gil alberga muchas razones para ser optimista con él, lo que tiene claro el futbolista del Eibar es que su gran sueño es ir con la Selección Española de Luis Enrique, alguien que tal y como ha contado Manu Carreño "ya lo está teniendo en cuenta", así recibe ese halago: "¿La Selección? Es como un sueño que cualquier jugador quiere cumplir. Es uno de mis grandes sueños ir con España"

Los elogios del mundo del fútbol

A día de hoy, Bryan Gil es mi jugador favorito. — Alvaro Benito Villar (@AlvaroBenitoV) February 7, 2021

Si hay un 'enamorado' de la manera de vivir y jugar al fútbol de Bryan Gil ese es Álvaro Benito, que lo calificó como "su jugador favorito de La Liga". Sorprende el destino que eligió un canterano de un club del sur de España como el Sevilla y que lo cambió por Eibar, así se produjo su llegada al conjunto armero: "Me ayudó mucho mi agente para salir y coger minutos en Primera. Si el año pasado no llego a dar el paso yendo a Leganés a mitad de temporada, este año no me hubiera ido a Eibar. Muchos compañeros como Jordán o Recio me dijeron que en Eibar me podía ir muy bien", señaló sobre los compañeros que le recomendaron jugar en Ipurua.

Las comparaciones son odiosas pero también se producen en abundancia con Bryan Gil, a los que algunos como el ojeador del Barça en Sevilla lo tilda del "próximo Neymar", así lo ve él: "¿A mí compararme con Neymar? Todo muy loco. Es uno de mis futbolista preferido. Cuando lo escucho te hace ilusión, pero creo que el halago debilita, siempre te debilita" afirma Gil, que tiene como referente "a Di María" por sus similitudes en el juegos y en el aspecto físico como él mismo señala: "Flaco, zurdito", apunta.