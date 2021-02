Toni Nadal: "No cuestiono que Djokovic esté lesionado, me sorprende que no lo disimule nada"

Este lunes Toni Nadal ha escrito un artículo en 'El País' en el cual opinaba acerca de la situación de Novak Djokovic y sus molestias físicas en el Open de Australia. El tío y exentrenador de Rafa Nadal dejaba en el aire el hecho de si se creía o no la lesión del balcánico y horas más tarde habló con Manu Carreño en 'El Larguero.

La espalda de Rafa Nadal. "Creo que está bastante mejor, últimamente parece que los tratamientos han funcionado y parece que está mejor. Es verdad que no ha perdido ningún set, ha tenido un cuadro más o menos asequible. El partido de hoy ha sido un partido de nivel y creo que las sensaciones son buenas. ¿Tsitsipas? Hoy en día hay 10 o 12 jugadores muy difíciles y puede pasar de todo".

El Grand Slam 21. "Quiero confiar en que sí, cada año que pasa es más difícil, como es lógico, pero creo que Rafael a día de hoy es el máximo candidato para ganar en Roland Garros. Y aquí se encuentra entre los ocho candidatos a la victoria y tiene buenas opciones, aunque todos los jugadores que quedan son de gran nivel".

Las molestias de Djokovic. "He escrito sobre ello porque de algo tenía que escribir (risas). Vi a Djokovic contra Raonic y me pareció a ratos que tenía molestias y que no. Yo no dudo de que tenga molestias, no es normal como le pegaba a la pelota sin intensidad contra Dimitrov el otro día en el último set. ¿Hace teatro? Yo tengo que ser un tipo comedido (risas). Creo que hay molestias. Sorprende que siempre de la sensación de estar crispado en la pista. No lo entiendo la verdad, no entiendo sus caras".

El proyecto de Víctor Font. "Creo que Font y Laporta están cada vez más cerca aunque con lo de la pancarta Laporta tiene ventaja. El presidente no suele marcar ningún gol, tiene que hacer una buena gestión. ¿Las palabras de Jordi Cruyff en El Larguero? Me sorprendió, pero Víctor Font dejó claro que en su equipo estarían Xavi Hernández y Jordi Cruyff, pero todos saben que Johan Cruyff tuvo una gran relación con Laporta".