El consejo de Álvaro Benito a Carvajal: "Es algo que debe hacer, más cuando su lesión es en la misma zona"

Javier Herráez contó este lunes en 'El Larguero' la última hora de la situación de Dani Carvajal, futbolista que no está teniendo suerte esta temporada con las lesiones: el pasado domingo volvió a caer y tiene afectado el tendón. Estará entre cuatro y seis semanas de baja.

Los miembros del Sanedrín de los futbolistas, Álvaro Benito, Gustavo López, Raúl Ruiz y Kiko Narváez, ofrecieron su punto de vista acerca de la situación del canterano blanco.

Álvaro Benito: "No debe tener ninguna prisa, más cuando reincide en la misma zona y está afectado aunque sea de manera leve el tendón, ojo. Lo primero es encontrar una causa, porque no responde a una sobrecarga. Tú puedes tener una rotura, como la hemos tenido todos cuando llevas mucha tralla de partidos, pero en el caso de Dani (Carvajal) no ha sido así. No es habitual que un futbolista de élite tenga dos roturas de fibras en una temporada sin sobrecarga de partidos".

Gustavo López: "Si fuera la primera lesión, si pensaría en intentar volver en tres o cuatro semanas, pero cuando es reincidente, opino como Kiko y Álvaro. Además, a la hora de volver a entrenar, de tu psicología, de tu autoexigencia... es muy difícil. Y hay muchos músculos que son muy traicioneros".

Kiko Narváez: "Hay gente que habla de imprudencia y precipitación... ¿de verdad no cree la gente que en los entrenamientos, antes de ponerlo de titular, no ha sido exigente y ha tenido muchísimos sprit de ese tipo? No tengo ninguna duda".