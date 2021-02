Urgencia democrática

Que el Partido Popular siga instalado en la teoría de la conspiración no es una buena noticia para la democracia española. Tampoco que Pablo Casado anuncie como medida drástica que no volverán a hablar de Bárcenas, como si lo que no se menciona no existiera. Que se van de la sede de Génova, lo que no es mala idea desde luego, pero argumentando que es porque investigan su reforma. La investigan desde el año 2013 y solo ahora tras el penoso resultado electoral catalán han caído en la cuenta.

En fin, es urgente para esta democracia que la derecha conservadora encuentre la manera real y efectiva de romper con un pasado que abrasa su presente, que encuentre el norte para hacer oposición sin pretender arrasarlo todo cuando pierde el poder y que impida, creando un cortafuegos que sólo ellos pueden levantar, que los ultras le vayan comiendo terreno hasta zampárselos.