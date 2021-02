Adiós al realista contundente

Lo que no puede preguntar un viejo al morir es. ¿Y ahora qué hago? Esto decía Joan Margarit en una de sus últimas entrevistas y esto es lo que ahora el poeta, hoy fallecido debe estar haciendo ya. Porque sabe, siempre supo, que seguirá escribiendo versos en su nueva y eterna morada, sin temor a aburrirse ni tiempo para quejarse. Joan Margarit ha dicho adiós a la vida, habiendo recogido tarde y enfermo el Cervantes que el virus le retrasó, un premio más que merecido al bilingüe perfecto que sabía escribir indistintamente en catalán y castellano, porque así era capaz de pensar y expresarse, de pactar y soñar y de advertir que el presente es la lengua de las calles, maltratada y espuria, que se agarra como hiedra a las ruinas de la historia.

Con Joan Margarit se va el arquitecto de la obra física y literaria. El catedrático de estructuras y de versos libres. El calculador de contrapesos, tensiones, sentimientos y emociones. El realista contundente. El conversador apasionado y el propagador de su propia obra a ritmo de jazz. El cantor de la libertad que según él, es hacer el amor en los parques. Es el alba de un día de huelga general. Es morir libre. El poeta cantado por Serrat y Paco Ibáñez, el que siempre escribió pensando en un lector o lectora alejándose de las ínfulas de quien dice escribir para uno mismo, sin concesiones al para él, gran engaño del romanticismo ni a la catarsis de su propio pasado. Porque para Margarit un poema no era un diario íntimo, sino el reflejo de la proximidad del ser humano al animal con el que, con la edad, nos veía todos mucho más cercanos. El hombre castigado y a la vez inspirado por la muerte de una hija, Joana, de la que tu último suspiro sigue dentro de mí, todavía en suspenso, no dejo que termine, según nos comunicó. Y así ayer para ella, hoy para él, la muerte no ha sido más que esto. El dormitorio, la luminosa tarde en la ventana.