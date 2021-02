Debate sobre las inmatriculaciones en España: ¿se ha apropiado la Iglesia de bienes que no le pertenecen?

El listado de bienes inmatriculados por la iglesia católica entre 1998 y 2015 ha estado este martes sobre la mesa del Consejo de Ministros y ya ha sido remitido al Congreso, que encargó su elaboración en 2017. La vicepresidenta primera, Carmen Calvo, ha dado conocimiento al Gobierno del listado que, tal y como señala el portal de transparencia, incluyen más de 34.000 fincas a nombre de las diócesis, la mayoría sólo con una certificación de la propia iglesia.

"No nos sorprende lo que ha hecho el PSOE, no es coherente con lo que prometió, tampoco en el debate de investidura. Esperábamos que se hiciera público el listado y seguir poniendo soluciones (...) La soluciones son dos: hay que deshacer lo que se ha hecho mal y hacer lo que nunca se ha hecho. Lo primero es haber permitido las inmatriculaciones que tienen lugar sin que la Iglesia haya demostrado que le pertenecen los bienes y eso genera que sea inconstitucional. La primera medida es pedir las inmatriculaciones desde 1978. Eso no quita el derecho de la Iglesia a reclamar lo que cree que le pertenece. Por otra parte, determinar qué bienes pertenecen al dominio público", señala Antonio Manuel Rodríguez, portavoz de la Coordinadora 'Recuperando' (que engloba a más de 25 colectivos patrimonialistas). También es profesor de Derecho Civil de la Universidad de Córdoba.

Por su parte, Fernando Jiménez Barriocanal, secretario de Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal explica que "el proceso de inmatriculación se ha hecho conforme a la ley y es importante para que haya seguridad jurídica. El TC ha abordado varias vece este asunto y en ningún momento se ha determinado que estuviera en contra de la ley. El informe también avala que si alguien entiende que un bien no le pertenece a la Iglesia puede reclamarlo"

¿De quién debe ser un templo?

"Cuando un templo ha sido construido con impuestos, con las regalías, cuando se han construido cuando el Estado y la Iglesia eran lo mismo, hay que reconocer lo evidente, que los bienes de extraordinario valor cultural son del Estado", dice Rodríguez. Y entiende que la Iglesia inmatriculó bienes que no le pertenecían "incluso antes de 1998 aunque no estuviera permitido".

"Hablar de que la catedral de Zaragoza no pertenece al pueblo cristiano de Zaragoza es una opinión y está ahí para quien lo necesite", defiende Barriocanal. "En el día a día quien abre la puerta está pagado por la Iglesia, el mantenimiento ordinario también, en aquellos bienes de interés cultural también lo paga la Iglesia porque reporta un gran beneficio a la sociedad", dice Barriocanal.