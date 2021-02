Einstein vs Cataluña

La famosa fórmula de Einstein, E=m.c^2, dice lo siguiente. Para saber qué energía hay en un trozo de materia, multiplicas su masa por la velocidad de la luz al cuadrado. Al cuadrado significa que lo multiplicas 2 veces, como recordaréis del colegio. Es decir, tienes un 3 kilo de materia. ¿Cuánta energía hay en esos tres kilos? Pues multiplicas 3, por la velocidad de luz y lo que te de, otra vez por la velocidad de la luz. Y ya está. ¿A qué se entiende bien?

Vale, pues ahora otra cosa: En Cataluña hay varios escenarios: Puede pactar PSC con ERC, pero ERC a lo mejor pacta con Junts, pero Els Comuns quiere pactar con PSC y ERC, pero eso a Junts le parece muy 155, y además Podemos pide que se descarte Junts, y además ERC quedaría mal haciéndolo, pero el PSC también quedaría mal tanto si lo hace como si no. También se podría sumar los votos de PSC, Ciudadanos y PP, pero eso haría quedar mal al PSC, y además el PP no querría, por no hablar que tanto ERC como Junts quedan en manos de la CUP, pero ERC a lo mejor se desmarca, pero solo si Junts y PSC pactaran, pero es difícil que lo hagan.

Bien, ¿Pues cómo es posible que sea más fácil de entender la fórmula de Einstein que la gobernabilidad de Cataluña?