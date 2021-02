Decididos a renovar: repaso a lo que Junts y ERC se han dicho durante la campaña electoral

No es ningún secreto que Junts y Esquerra no se soportan. Han mostrado con obscenidad sus desavenencias, sus deslealtades y traiciones mutuas, escribe Vidal Folch esta mañana. Y para saber lo que piensan unos de otros no hace falta ir a la hemeroteca ni acudir a aquella vez en que Quim Torra dijo que adelantaría las elecciones porque la cosa ya no se sostenía. Basta con recordar lo que acaban de decirse unos de otros, en la campaña que acaba de terminar.

La candidata de Junts, imputada en el supremo por los contratos que le adjudicó a un amigo, dijo que Junqueras está en la cárcel por corrupto. Lo que incendió a Esquerra.

"Que pida disculpas", dijo Aragonès. Esquerra ha intentado siempre poner distancia con el 'pujolismo' y con los casos de corrupción que acabaron por hacer desaparecer a Convergència. "Siempre que Esquerra se ha encontrado con una condición de este tipo ha pedido a su militante, fuese quien fuese, que renunciase" decía Junqueras si en Esquerra pasara lo que pasa con la candidata de Junts.

Los partidos de siempre tienen casos para parar un tren, llegó a decir Junqueras. De no haber sido por el todos contra Illa, la mayor pugna en campaña se hubiera dado Esquerra y Junts, aunque no les haga fala una campaña para que se digan todo lo que acaban de decirse. Lo que más se dicen es traidor. La última vez fue por el apoyo de Esquerra a los presupuestos. Esto fue en noviembre. "Quien diga que esto es una traición al pueblo de Cataluña es porque se lo puede permitir", recordaba Rufián en referencias veladas a Borrás

Todas esas cosas se han dicho y se acaban de decir. Tras una convivencia que muchos han reconocido que les ha resultado tan insoportable que están decididos a renovarla.