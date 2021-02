La empresa española tras los tableros de ajedrez de 'Gambito de Dama'

El encuentro comienza hoy en el Paseo de la Garriga. Un paseo largo, de más de un kilómetro, flanqueado por dos largas hileras de árboles, que une los dos elementos que atrajeron a la alta burguesía de Barcelona hace más de un siglo y medio a la Garriga; el tren y el balneario Blancafort. Y haciendo que los pies vayan solos, dejando la mente en blanco por un rato, coincidiremos en un descanso de su trabajo con David Ferrer, gerente de Rechapados Ferrer.

Todo el que tiene un tablero de ajedrez, lo más probable es que sea de esta empresa, pero si no lo tienen, seguro que han visto su tablero en la serie de la que todo el mundo habla desde hace meses: Gambito de Dama. Ya habían aparecido en alguna película y serie, aunque nunca les habían comprado directamente a ellos. “Me enteré por primera vez porque un día llegó a la oficina un compañero de trabajo me comentó que habían sacado una serie en Netflix que va de ajedrez y en el mismo tráiler aparecen nuestros tableros. Me hizo ilusión, aunque no esperaba todo este éxito”, reconoce David Ferrer, quien asegura que no juega de manera profesional a este deporte, aunque desde pequeño siempre ha tenido los tableros en casa.

“Alguno de nuestros tableros es muy reconocible porque es uno que hacemos para un cliente alemán y es el que aparecía en algunas escenas”, señala sobre un trabajo que asegura que es "muy artesanal y manual" y ahora, indica, tienen una alta demanda de tableros.

En un año natural, fabrican en torno a 20.000 unidades. Ahora, tras el éxito de la serie que han visto más de 60 millones de personas, los pedidos superan la demanda "se ha disparado" y tienen en producción más de 40.000 unidades.

"No nos da miedo. Al final, el jugador de ajedrez quiere su tablero de madera", responde Ferrer ante el avance de la posibilidad de jugar por internet a este deporte y cuenta que ya desarrollan un tablero físico con el que puedes jugar de manera virtual.