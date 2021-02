Muere una librería, nace un estudio de escritura: la historia de 'La librería de Javier'

Las librerías han sido uno de los negocios que más han sufrido las consecuencias económicas de la pandemia desde su comienzo. Multitud de negocios se han visto obligados a cerrar la persiana para siempre, incapaces de subsistir ante los prolongados cierres y la escasez de clientes. La ‘Librería de Javier’, en Alcalá de Henares, es una de estas librerías que cierran sus puertas. Pero, en este caso, es por un motivo feliz.

Javier Rodríguez es el dueño de esta librería y, además de librero, es escritor. Y no deja un solo palo sin tocar: ha trabajado desde el teatro hasta la poesía, pasando por la novela. Su obra 'El efecto Tyndall', publicada en 'Éride Ediciones', ya va por la tercera edición, superando con creces las expectativas del autor. El pasado 1 de enero, Javier echó el cierre a su librería tras 28 años siendo uno de los principales centros culturales de Alcalá de Henares. Desde su escaparate ha visto pasar la vida cotidiana de la ciudad desde hace casi tres décadas. Pero es el momento de escribir. ‘La Librería de Javier’ pasa ahora a ser la sala de máquinas del escritor Javier Rodríguez.

Javier asegura que no tenía pensado jubilarse, porque “es un trabajo sencillo y agradable”. Sin embargo, el éxito en ventas de su novela comenzó a crecer como la espuma. “Tenía la edad, tenía la cotización y, además, llegó el Covid”, explica. Gran parte del éxito de su obra se lo debe a Luz Sánchez – Mellado, colaboradora habitual de ‘La Ventana'. Cuando Javier reabrió su librería tras el confinamiento, Luz le hizo una entrevista en la que habló de su novela. El resto, como suele decirse, es historia.

Sin embargo, ‘La Librería de Javier’ no cierra del todo. Dejará de ser el punto de venta y encuentro de lectores y escritores que ha sido hasta ahora, pero se convierte en el estudio de escritura de Javier. “Decidí no traspasarla porque en Alcalá los locales son caros, y me podía permitir el lujo de quedármela y arreglarla para convertirla en un lugar en el que escribir”, nos cuenta. Donde antes se vendían libros, ahora se escriben, pero la literatura no abandona un lugar al que aún le queda mucha vida y muchas historias que contar.