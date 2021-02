Una deportación forzosa

En teoría, cuando en tu país te espera la cárcel o la muerte por tus ideas políticas, puedes intentar buscar asilo en otro país. Muchos personajes de la historia han pasado temporadas más o menos largas esperando que cambiara la marea de la historia. El Reino Unido ha sido tradicionalmente uno de los países que ha hecho de hogar temporal para muchos de estos fugitivos de sus propios países.

Pero el 17 de febrero de 1987, un grupo de 64 tamiles se encontraban en el aeropuerto de Heathrow de Londres, a punto de ser devueltos a la fuerza a Sri Lanka, el país en el que esta minoría étnica estaba intentando conseguir su propio estado. Habían llegado al Reino Unido una semana antes, pero no se habían encontrado la recepción que esperaban. Esa fría mañana de febrero estaban siendo escoltados hacia el avión que los tenía que devolver a la fuerza a su casa, cuando doce de estos tamiles optaron por una solución drástica: se quitaron la ropa. La escena era la de doce hombres intentando quitarse toda la ropa con temperaturas bajo cero mientras los policías intentaban evitarlo. Mientras, el resto de los tamiles eran embarcados al avión que les estaba esperando. Justo cuando parecía que serían expulsados todos, un tribunal de Londres ordenó que se detuviera la deportación. Visto así, podría parecer que la acción de nudismo desesperado había tenido sus efectos, pero mucho me temo que no fue así: pocos meses después, fueron devueltos a su país. No se sabe su suerte exacta, pero es probable que estuvieran entre las 40.000 víctimas tamiles que dejó el conflicto.