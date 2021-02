'Nuevo orden', el 'Joker' méxicano que muestra la desigualdad y la violencia

Ha llegado el momento en que empezamos a medir las cosas que ocurren en relación con la pandemia. Es decir, hablamos de aquello que ocurrió antes del coronavirus y lo que ha pasado después. También afecta a las películas que van llegando a la cartelera. Muchas de ellas, rodadas, escritas y pensadas antes de que el virus apareciera en nuestras vidas, pero estrenadas en este estado de desasosiego en que nos hallamos. Es el caso de Nuevo orden, de Michel Franco, uno de los estrenos de este viernes.

Nuevo orden seguía la estela de cineastas como Bong Joon Ho, con Parásitos, o Todd Phillips con Joker, que hablaban de la desigualdad en diferentes partes del mundo. Los chalecos amarillos protestaban en Francia, en Chile las protestas invadían las calles de Santiago, en Hong Kong hubo cargas, manifestaciones y violencia policial. Eran los ecos de la primavera árabe, que en 2011 había sorprendido al mundo. Sin embargo, la película de Michel Franco cobra otro significado después de ver que la pandemia ha acrecentado la desigualdad y la pobreza y ha hecho más ricos a unos cuantos, que han cotizado en bolsa incluso con la famosa vacuna. "Es un año difícil, pero Nuevo orden es una película distópica, y va a quedar enmarcada en este año extrañísimo que estamos viviendo", nos dice el director.

La película, que ganó el segundo premio en el Festival de Venecia, es una radiografía de la rabia, el desencanto y la humillación de las clases populares e imagina la tragedia que puede ocurrir si no ponoemos fin a eso. "Me aventuré a hacer una radiografía de lo que sucede en un país, puede ser México u otro, en un futuro cercano donde todo sale mal y pareciera que la distopia se acerca cada vez más. La escribí hace seis años por el miedo y la preocupación ante el alza de los gobiernos totalitarios", explica Franco que evita politizar una historia que, de base, ya está politizada. "No le voy a poner etiquetas si la derecha o la izquierda, porque a mí la política no me interesa".

La militarización es uno de los temas que emana de esa falta de oportunidades. "A mí me da mucho miedo. Necesitamos cambios y un nuevo orden, pero no hay que olvidar que los cambios pueden ser para peor también. Siempre puede haber fuerzas oscuras que busquen capitalizar el miedo, el sufrimiento, que quieran vender la paz y el precio de esa paz es aplacar y callar a esa gente. Lo que retrato en la película es simplemente ver lo cíclica que ha sido nuestra historia".

Nuevo Orden comienza en una boda de una familia de la élite mexicana. Blancos, ricos, con grandes amistades y conexiones y parte del engranaje de la corrupción de la clase alta mexicana. Una boda con políticos, empresarios... y los criados, racializados, trabajando para los dueños. Hasta que estalla una revuelta que tiñe todo de pintura blanca, roja y verde, los colores de la bandera mexicana. "Para mí Nuevo orden es un acto patriótico. Si eres patriota, quieres que mejore tu país y, para ello, tienes abordar los problemas, no echarlos bajo el tapete, tienes que decir que para que mejore nuestro querido país hay que abrirse los temas y fingir que todo está bien. De ahí, los colores de la bandera como la patria rota".

La mezcla de géneros hace que la película se mueva del retrato social, el thriller y la distopia, mostrando al espectador aquello que podría ocurrir en un futuro cercano. "Yo no quiero llegar a ese escenario violento, simplemente apunto a la reflexión a y a pensar qué ajustes hay que hacer. Para mí lo fundamental es la empatía con los miles de pobres que viven sin recursos y sin educación y que la pandemia ha acelerado aún más. La pandemia nos ha dicho que mejoremos, pero la avaricia parece ganar una vez más", reflexiona el director de Las hijas de Abril.

La violencia estalla contra todo y contra todos. Todos la ejercen y todos la sufren. No hay buenos y malos, solo humillados y gente que ha ejercido la violencia fomentando la corrupción y la desigualdad y que ahora ve cómo todo se vuelve en su contra. Le pasa a la familia de ricos, que sufre pérdidas, secuestros y extorsiones. Al igual que con Joker, la crítica juzgó de amoral la película y cuestionó que el uso de la violencia en la pantalla generara violencia en la vida real.

"La violencia se tiene que retratar. Hubo violencia que filmé y no usé. Yo siempre busco el balance en no ser demasiado gráfico para no asustar, para que el espectador siga en diálogo conmigo y no se vaya. Si muestras más violencia de la debida, se va. Peor no puedes hacer una película sobre los temas que toco, de manera seria y respetuosa, sin enseñar algo de violencia. Es una violencia que no se debe disfrutar, no es la violencia de Tarantino. Si estoy hablando de lo que significa ponerse en manos de la militarización, dejar que los ejércitos nos controlen, hay que mostrar lo que va a pasar. Creo que me quedo corto con los que en México y en otros países se ha visto en las últimas décadas", se defiende el director.

México es un país con 130 millones de habitantes, más de la mitad de la población es pobre. "Este tema me obsesionaba y me preocupaba mucho", dice Franco. Empezó hace seis años a escribir el guion, pero reconoce que desde niño ha sido algo que le ha preocupado. "Hay que ser ciego para no estar preocupado o estar obsesionado con el tema. Es algo que me pasa desde que era niño. Solo que entonces preguntas con toda la inocencia por qué es tan injusto y qué podemos hacer para cambiarlo. Te van contestando que así es y que no se puede hacer nada. Carajo. Qué sociedad somos si estamos dispuestos a que con la indiferencia no cambiamos nada. Quería hacer algo a gran escala. Lo escribí y el reto era llevarlo a cabo. Creo que se logró y estoy satisfecho con el resultado".

Nuevo orden no irá a los Oscar. La Academia mexicana no la seleccionó para competir, aunque estaba en todas las quinielas. Tampoco compite en los Goya, aunque ganó el Premio Forqué en la categoría de mejor película iberoamericana. Michel Franco es uno de esos jóvenes directores del nuevo cine mexicano. Sigue la estela de los ya grandes nombres de Hollywood, como Cuarón o Iñárritu. Como ellos, y como Amat Escalante o Carlos Reygadas, Alonso Ruizpalacios, compite en los grandes festivales europeos, Cannes, Berlín, Venecia o San Sebastián, donde fue jurado en la pasada edición.

El cine mexicano es una potencia no solo en Estados Unidos, también dentro del circuito de festivales. "Creo que ese éxito tiene que ver con varias cosas, la primera es lo caótico y complejo que es nuestro país, de 130 millones de habitantes, muy rico en regiones, pero también un país que se ha ido complicando mucho con los años. Los países con una cinematografía más interesante, tienen algo convulso. La potencia de nuestro cine tiene que ver con la ambición como cineastas, la historia de cine de México y también la realidad convulsa del país".

Sin embargo, para el autor toda esa fuerza, que ha exportado talento y que ha hablado de las raíces de la violencia en México está en peligro. "No podemos aceptar que la cultura y el cine sean vistos como un artículo de lujo. Creo que está bien que lo que se atienda ahora sea la salud y las medidas sanitarias y la vacuna. Después hay que cuidar la cultura y el cine. Se le está asignando todo el dinero a la seguridad y al ejército y no a la educación. Así no van a mejorar estos problemas. Nos ha costado 30 años levantar el cine mexicano y se puede destruir en meses si quitan los apoyos al cine mexicano".