"Es muy cutre": Dulceida revela el origen de su nombre y su relación con la serie 'Rebelde'

La influencer Aida Domènech, popularmente conocida como Dulceida en el universo de las redes sociales, ha acudido este miércoles a El Faro para hablar sobre su trayectoria como creadora de contenido. También sobre sus orígenes como influencer en plataformas como Fotolog, sobre cómo es su vida ahora que es una persona reconocida y sobre su futuro soñado como actriz. Y es que, a pesar de que se ha hecho reconocida a nivel internacional como influencer, Aida Domènech reconoce que le encantaría dedicarse al mundo de la interpretación.

No obstante, a día de hoy se le reconoce como influencer. Y como una de las más importantes de nuestro país. A día de hoy, Dulceida tiene 2,8 millones de seguidores y seguidoras en su cuenta de Instagram, 2,2 millones en YouTube y 655.000 en Tik Tok. Para poder llegar hasta estas cifras, la nacida en Badalona ha tenido que pasar horas y horas frente a las pantallas, haciéndose un nombre en el mundo de los blogs, más tarde en YouTube y, finalmente, en las principales redes sociales.

¿Cuál es el origen del nombre 'Dulceida'?

Aprovechando que han estado hablando sobre el origen del personaje que ha construido a lo largo de esta última década, Mara Torres le ha preguntado por el nombre de Dulceida y sobre cómo surgió la idea de llamarse así tanto en su blog como en sus redes sociales. A pesar de que cada vez más personas la conozcan como Aida Domènech, la influencer ha sido y será siempre conocida por su nombre en las distintas redes sociales.

Para dar con el origen de este nombre hay que remontarse hasta 2008. En una era en la que Instagram todavía no era más que una idea en la mente de varias personas, Aida Domènech se abría un perfil en la plataforma Fotolog para compartir todo tipo de fotografías con sus amigos y amigas. Al ver que todas sus amistades se habían puesto un mote o un pseudónimo, ella decidió hacer lo propio y buscar un nombre original.

Un homenaje a la serie Rebelde

Por esa misma razón, Aida Domènech comenzó a darle vueltas e incluso llegó a pedirle ayuda a uno de sus amigos para pensar en un nombre relacionado con la palabra dulce que, al mismo tiempo, no significara nada. ¿Y por qué tenía que contener la palabra dulce? Según ha explicado la influencer en declaraciones a El Faro, como homenaje al personaje Dulce María de Rebelde: "Me encantaba Dulce María. No soy consciente pero creo a lo mejor influyó en que yo quisiera la palabra dulce".

A partir de entonces, la joven Aida Doménech comenzó a crecer en Internet bajo el pseudónimo de Dulceida. Primero en su cuenta de Fotolog, más tarde en su blog, después en YouTube y finalmente en plataformas como Instagram. Un viaje de más de una década que le han llevado a la influencer a convertirse en una de las creadoras de contenido más mediáticas en nuestro país.