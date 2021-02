El FC Barcelona volvió a caer vapulado este martes (1-4) frente al Paris Saint-Germain en el partido de ida de los octavos de final de la Champions League, un duelo que supuso la alternativa de Kylian Mbappé, que reclamó todos los focos por la ausencia de Neymar y ante la presencia de Messi.

Un nuevo orden, eso fue lo que reclamó el joven francés, de 22 años, en casa del más grande. Un mensaje contundente en el mejor escenario, una victoria irrefutable que deja al Barça muy cerca de la eliminación, algo que -por otra parte- ya había avisado Ronald Koeman semanas atrás. Parecía que el técnico holandés puso con mucho criterio la venda antes de la herida.

Los mejores expertos de fútbol analizan en ‘El Sanedrín’ de El Larguero esta debacle histórica del Barcelona, las consecuencias que tiene esta derrota y en qué punto queda su entrenador:

Koeman, pendiente de un hilo

Sique Rodríguez: “Tiene valor lo que ha hecho Koeman: venir desde la selección holandesa y sin ninguna necesidad. Pero tiene futbolistas a los que jubilar y otros a los que dar la alternativa, que lo está haciendo. Hoy en el duelo Mbappé-Messi, ha ganado el francés. Cuando se elogia se pone el nombre de Messi y cuando se critica, se difumina su nombre. En sala de prensa, el capitán debe salir a dar explicaciones y no lo ha hecho: hay que criticarlo”.

Jordi Martí: “El destrozo tiene un impacto múltiple. Koeman es un símbolo de la primera Copa de Europa. Lo suyo es que Koeman acabe esta temporada. Veremos qué pasa también en LaLiga. No lo tengo tan claro”.

Antonio Romero: “Me parece lamentable que Messi se borre en este tipo de noches. Es una vergüenza que no salga a hablar. Es una evidencia decir que, en los últimos grandes partidos de Europa, Messi no ha estado dentro ni fuera del campo. Me parece que esa excusa de que este equipo es muy joven a la que se agarra Koeman yo no la termino de ver. Por repetir muchas veces una mentira no se convierte en verdad. El PSG ha dado un puñetazo hoy encima de la mesa. Es intolerable que el entrenador diga no tenemos nivel porque somos muy jóvenes. E insisto, a esta hora de la noche aún no ha salido Messi a hablar ni ha dicho nada en las redes”.

Jesús Gallego: “Se ha visto que el Barça no ha superado el examen ante el Sevilla y el PSG. El París ha sido superior físicamente de una manera tremenda, con dos velocidades más. Se ha visto un Barça muy inferior. La máquina entera te ha pasado por encima”.

El hundimiento del Barça

Jordí Martí: “¿Alguien preveía este batacazo? ¿Por qué el Barça no sale con la quinta marcha? Parece que lo que no quería era encajar un gol”.

Jesús Gallego: “El partido se veía venir por el estado físico de los equipos. Messi no ha llegado ni a activarse”.

Axel Torres: “El PSG ha sido demasiado rival para el Barcelona. Al París le ha venido bien tener tantas bajas de jugadores importantes y ha podido meter a un jugador, Verrati, en el centro. Ahí ha sido más equipo. El Barça no se ha sentido capaz de ir a por el partido. Los laterales no han subido lo suficiente. Se ha planteado de una forma más pasiva que de costumbre. Hay cosas que me alucinan un poco. Si Valverde hace el resto de temporada que está haciendo Koeman, tiene que salir el globo. Se ha asumido que a Koeman no está para exigirle lo máximo y hace un año sí se pedía. No puede ser que en un año se haya debilitado tanto. Entiendo que es una leyenda del club y que sigue siendo entrenador porque se llama Ronald Koeman y porque hay elecciones, de lo contrario no seguiría siendo entrenador”.

¿Mbappé o Haaland?

Iturralde González: “Hacía mucho que no disfrutaba tanto viendo a un jugador jugando al fútbol”.

Jesús Gallego: “No creo que esto sea bueno para que el Madrid lo fiche. Para mí, Haaland me parece que tiene más gol que Mbappé, siendo lo que es el francés”.

Antonio Romero: “Lo de Mbappé ha sido un escándalo. Ha sido la mejor expresión de su potencial. Se va a poner muy complicado con el Madrid y tras lo de hoy, todavía más. Creo que Haaland sería más asequible y se podría convertir en un Mbappé en el Real Madrid”.