Nostalgia del guiñol

La verdad es que es una lástima que no existan los guiñoles de Canal Plus. Fíjense en el juego que darían las elecciones catalanas. Un pequeño esfuerzo de imaginación y ahí tenemos al guiñol de Illa con esa alegría que le caracteriza y el abrigo tres tallas más grande.

De allí dábamos el salto hasta Madrid, con el pimpollo Casado cargando los muebles de la mudanza de Génova, sin olvidar los ordenadores de Bárcenas que machacaron a martillazos, uno de los grandes recuerdos sentimentales que encierra aquella sede.

No me digan que no ven delante de sus ojos el guiñol del pimpollo, con su babi del colegio diciendo a todo el mundo que los malos son la fiscal, el CIS y la televisión pública. "Seño, seño, son esos, son esos los malos, yo no he sido, seño".

Por detrás aparece el muñeco de Abascal, casco de hierro, recortándose la barba con una navaja de Albacete. Grita "quién anda ahí", y el pimpollo sale despavorido. Pero si a guiñoles vamos, ¿no sería un sueño ver el de Puigdemont?