Una estrategia que empequeñece al PP

El Partido Popular se da un batacazo en las elecciones en Cataluña y Pablo Casado vende la sede del PP. Es posible que ustedes se pregunten qué tiene que ver una cosa con la otra, Pues nada, pero como Casado sigue instalado en la teoría de la conspiración, en la búsqueda de responsabilidades externas a los problemas propios, el líder del PP ha decidido encerrar a Bárcenas y al pasado corrupto del partido en el sótano de la calle Génova y vender el edificio.

Ya está, se acabó el problema. Desde ayer Casado es un hombre nuevo, sin ninguna mochila, sin ninguna trayectoria en el partido del que ha formado parte y del que ha vivido desde que es adulto, porque no se le conoce otra actividad. Ha borrado su memoria.

Ah, y una cosa más, que no se nos ocurra preguntarle por ese pasado, porque no va a contestar. De lo que no se habla, lo que no se nombra, no existe y desde ayer en el PP se ha instalado definitivamente la amnesia colectiva.

¿De verdad cree Pablo Casado que esta es la solución a la crisis del PP? ¿De verdad cree que así se regenera o se refunda el partido? ¿Sin ninguna autocrítica? ¿Sin ninguna asunción de responsabilidades? ¿Sin ningún reconocimiento de los errores cometidos?

La decisión de marcharse de Génova podría formar parte de la regeneración si esta decisión se hubiera tomado antes, porque ya hace años que su remodelación está bajo sospecha. Hacerlo ahora parece lo que es: una maniobra de despiste para no abordar lo que realmente está erosionando al partido.

Y el PP no puede permitirse más erosión, y no se la puede permitir porque es un partido indispensable en el equilibrio democrático de este país. Por eso es fundamental que su regeneración sea otra cosa, no se puede quedar en la venta de un edificio y en la imposición de la ley del silencio.

Esta estrategia empequeñece al PP, y cuanto más pequeño se hace más grande se hace la ultraderecha y esto sí que es un auténtico peligro para esta democracia.