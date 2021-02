Marta Reyero: "La radio está siempre ahí"

Marta Reyero es una leonesa que empezó estudiando Filosofía y letras en Oviedo para acabar licenciándose en Publicidad en el País Vasco. La conocimos en la pequeña pantalla en 1994 en Canal Plus y ahora se asoma cada fin de semana copresentando junto a Roberto Arce el informativo 'Cuatro al día'. A Marta 'Filomena' la obligó a hacer algo que nunca había imaginado: sentarse en el informativo con la cara lavada, sin maquillar y con la ropa que llevaba de casa. Un gesto que fue muy aplaudido por las redes. "Fue una anécdota que luego cada uno interpretó de forma diferente pero yo en ese momento no era consciente. Llegué tras una odisea en el metro, tras caminar mucho por la nieve y lo único que pensé es que tenía que hacer mi trabajo", nos dice Marta. "Recuerdo que incluso se barajó hacer el informativo desde casa. Pero me llamó Juan Pedro Valentín al mediodía y cuando me dijo que no se puede hacer desde casa me puse las botas de mi hijo y me fui al metro. Llegué con el gorro de lana, la nieve en el pelo y cuando vi el percal lo único que hice fue ponerme las lentillas para entrar en el informativo". En todos sus años al frente de informativos Marta ha vivido de todo pero ésta la recuerda como la anécdota más singular. "No me voy a olvidar jamás de Filomena", sentencia la presentadora .

Esta pandemia, el Covid está desde hace un año abriendo los informativos y eso lo notan quienes están dando la cara en la pequeña pantalla. "Todos lo estamos viviendo. A mí me ha producido mucha angustia e inquietud desde el principio y en el estado de ánimo se nota. Y cuando luego en casa quieren que sigas hablando de lo mismo la angustia es mayor. He tenido momento bajonazo", confiesa Marta Reyero. Sus comienzos están en esta casa donde trabajó con Carlos Llamas y Javier del Pino y sobre la posibilidad de volver un día lo tiene claro:" La radio está siempre está ahí. Y como no lo pude disfrutar tanto creo que es ese amor que no consumaste del todo y al que puedes volver".