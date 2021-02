Un conflicto entre compatriotas

Para un político norteamericano, llegar a presidente es la culminación absoluta de su carrera. Es como para un piloto de coches llegar a la Fórmula 1 o para un cocinero obtener las tres estrellas de una guía de neumáticos francesa. Y para Jefferson Davis ese día fue el 18 de febrero de 1861. Pero había dos o tres problemas con este nombramiento.

Davis había sido un héroe militar unos quince años antes, en la guerra que había enfrentado a los Estados Unidos con México y, cuando la política se empezó a tensar entre los estados del norte y del sur, él abogó por la reconciliación. Pero cuando los estados sureños decidieron separarse de la Unión y formar una Confederación, Davis, que tenía una plantación y esclavos en el estado de Misisipi, quedó encuadrado en este nuevo intento de estado. Aun así, fue para él una sorpresa que el 18 de febrero de 1861 le nombraran presidente de la Confederación. Incluso entonces tenía un cierto optimismo, creyendo que era posible convivir pacíficamente con los ex compatriotas del norte. No tardaría en ver que eso no sería posible. Menos de dos meses después de convertirse en presidente, tuvo que enfrentarse a los estados del norte en una guerra civil que no se presentaba muy favorable. Tenían una cuarta parte de la población y la mayoría de las industrias estaban en el norte, así como toda la armada y gran parte de las armas. Y efectivamente, la guerra la acabó perdiendo, y su nombre no pasó precisamente con gloria a las páginas de la historia.