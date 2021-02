El mejor cine de autor en salas: tres películas que recomendamos

Párasitos o Joker fueron películas que denunciaron la desigualdad antes de la pandemia. Ahora esa crítica la continúa, con más violencia todavía, con el mexicano Michel Franco, en Nuevo Orden, película distópica sobre la pobreza y la militarización. Es uno de los estrenos en salas junto a Entre nosotras, película francesa nominada a los Globos de Oro. La historia de dos mujeres en la vejez que luchan por su historia de amor. La actriz canadiense, Anne Dorval, protagoniza 14 días, 12 noches, una historia sobre la maternidad, la adopción y la mirada colonial en nuestros días. En Sucedió una Noche esta semana hablamos de Stanley Kramer y de Trainspotting, película generacional clave en los 90. En televisión, se viene terremoto, Candela Peña presenta la segunda temporada de Hierro.

Nuevo orden (Michel Franco)

Ha llegado el momento en que empezamos a medir las cosas que ocurren en relación con la pandemia. Es decir, hablamos de aquello que ocurrió antes del coronavirus y lo que ha pasado después. También afecta a las películas que van llegando a la cartelera. Muchas de ellas, rodadas, escritas y pensadas antes de que el virus apareciera en nuestras vidas, pero estrenadas en este estado de desasosiego en que nos hallamos. Es el caso de Nuevo orden, de Michel Franco, uno de los estrenos de este viernes.

Nuevo orden seguía la estela de cineastas como Bong Joon Ho, con Parásitos, o Todd Phillips con Joker, que hablaban de la desigualdad en diferentes partes del mundo. Los chalecos amarillos protestaban en Francia, en Chile las protestas invadían las calles de Santiago, en Hong Kong hubo cargas, manifestaciones y violencia policial. Eran los ecos de la primavera árabe, que en 2011 había sorprendido al mundo. Sin embargo, la película de Michel Franco cobra otro significado después de ver que la pandemia ha acrecentado la desigualdad y la pobreza y ha hecho más ricos a unos cuantos, que han cotizado en bolsa incluso con la famosa vacuna. "Es un año difícil, pero Nuevo orden es una película distópica, y va a quedar enmarcada en este año extrañísimo que estamos viviendo", nos dice el director.

La película, que ganó el segundo premio en el Festival de Venecia, es una radiografía de la rabia, el desencanto y la humillación de las clases populares e imagina la tragedia que puede ocurrir si no ponoemos fin a eso. "Me aventuré a hacer una radiografía de lo que sucede en un país, puede ser México u otro, en un futuro cercano donde todo sale mal y pareciera que la distopia se acerca cada vez más. La escribí hace seis años por el miedo y la preocupación ante el alza de los gobiernos totalitarios", explica Franco que evita politizar una historia que, de base, ya está politizada. "No le voy a poner etiquetas si la derecha o la izquierda, porque a mí la política no me interesa".

La militarización es uno de los temas que emana de esa falta de oportunidades. "A mí me da mucho miedo. Necesitamos cambios y un nuevo orden, pero no hay que olvidar que los cambios pueden ser para peor también. Siempre puede haber fuerzas oscuras que busquen capitalizar el miedo, el sufrimiento, que quieran vender la paz y el precio de esa paz es aplacar y callar a esa gente. Lo que retrato en la película es simplemente ver lo cíclica que ha sido nuestra historia".

Nuevo Orden comienza en una boda de una familia de la élite mexicana. Blancos, ricos, con grandes amistades y conexiones y parte del engranaje de la corrupción de la clase alta mexicana. Una boda con políticos, empresarios... y los criados, racializados, trabajando para los dueños. Hasta que estalla una revuelta que tiñe todo de pintura blanca, roja y verde, los colores de la bandera mexicana. "Para mí Nuevo orden es un acto patriótico. Si eres patriota, quieres que mejore tu país y, para ello, tienes abordar los problemas, no echarlos bajo el tapete, tienes que decir que para que mejore nuestro querido país hay que abrirse los temas y fingir que todo está bien. De ahí, los colores de la bandera como la patria rota".

La mezcla de géneros hace que la película se mueva del retrato social, el thriller y la distopia, mostrando al espectador aquello que podría ocurrir en un futuro cercano. "Yo no quiero llegar a ese escenario violento, simplemente apunto a la reflexión a y a pensar qué ajustes hay que hacer. Para mí lo fundamental es la empatía con los miles de pobres que viven sin recursos y sin educación y que la pandemia ha acelerado aún más. La pandemia nos ha dicho que mejoremos, pero la avaricia parece ganar una vez más", reflexiona el director de Las hijas de Abril.

La violencia estalla contra todo y contra todos. Todos la ejercen y todos la sufren. No hay buenos y malos, solo humillados y gente que ha ejercido la violencia fomentando la corrupción y la desigualdad y que ahora ve cómo todo se vuelve en su contra. Le pasa a la familia de ricos, que sufre pérdidas, secuestros y extorsiones. Al igual que con Joker, la crítica juzgó de amoral la película y cuestionó que el uso de la violencia en la pantalla generara violencia en la vida real.

"La violencia se tiene que retratar. Hubo violencia que filmé y no usé. Yo siempre busco el balance en no ser demasiado gráfico para no asustar, para que el espectador siga en diálogo conmigo y no se vaya. Si muestras más violencia de la debida, se va. Peor no puedes hacer una película sobre los temas que toco, de manera seria y respetuosa, sin enseñar algo de violencia. Es una violencia que no se debe disfrutar, no es la violencia de Tarantino. Si estoy hablando de lo que significa ponerse en manos de la militarización, dejar que los ejércitos nos controlen, hay que mostrar lo que va a pasar. Creo que me quedo corto con los que en México y en otros países se ha visto en las últimas décadas", se defiende el director.

México es un país con 130 millones de habitantes, más de la mitad de la población es pobre. "Este tema me obsesionaba y me preocupaba mucho", dice Franco. Empezó hace seis años a escribir el guion, pero reconoce que desde niño ha sido algo que le ha preocupado. "Hay que ser ciego para no estar preocupado o estar obsesionado con el tema. Es algo que me pasa desde que era niño. Solo que entonces preguntas con toda la inocencia por qué es tan injusto y qué podemos hacer para cambiarlo. Te van contestando que así es y que no se puede hacer nada. Carajo. Qué sociedad somos si estamos dispuestos a que con la indiferencia no cambiamos nada. Quería hacer algo a gran escala. Lo escribí y el reto era llevarlo a cabo. Creo que se logró y estoy satisfecho con el resultado".

Nuevo orden no irá a los Oscar. La Academia mexicana no la seleccionó para competir, aunque estaba en todas las quinielas. Tampoco compite en los Goya, aunque ganó el Premio Forqué en la categoría de mejor película iberoamericana. Michel Franco es uno de esos jóvenes directores del nuevo cine mexicano. Sigue la estela de los ya grandes nombres de Hollywood, como Cuarón o Iñárritu. Como ellos, y como Amat Escalante o Carlos Reygadas, Alonso Ruizpalacios, compite en los grandes festivales europeos, Cannes, Berlín, Venecia o San Sebastián, donde fue jurado en la pasada edición.

El cine mexicano es una potencia no solo en Estados Unidos, también dentro del circuito de festivales. "Creo que ese éxito tiene que ver con varias cosas, la primera es lo caótico y complejo que es nuestro país, de 130 millones de habitantes, muy rico en regiones, pero también un país que se ha ido complicando mucho con los años. Los países con una cinematografía más interesante, tienen algo convulso. La potencia de nuestro cine tiene que ver con la ambición como cineastas, la historia de cine de México y también la realidad convulsa del país".

Sin embargo, para el autor toda esa fuerza, que ha exportado talento y que ha hablado de las raíces de la violencia en México está en peligro. "No podemos aceptar que la cultura y el cine sean vistos como un artículo de lujo. Creo que está bien que lo que se atienda ahora sea la salud y las medidas sanitarias y la vacuna. Después hay que cuidar la cultura y el cine. Se le está asignando todo el dinero a la seguridad y al ejército y no a la educación. Así no van a mejorar estos problemas. Nos ha costado 30 años levantar el cine mexicano y se puede destruir en meses si quitan los apoyos al cine mexicano".

Entre nosotras (Filippo Meneghetti)

En la primera escena de 'Entre nosotras', unas niñas juegan al escondite entre los árboles de un parque. De pronto una desaparece. Es una imagen evocadora e intrigante que acomoda al espectador para el desarrollo de la película. Filippo Meneghetti debuta en el largometraje con un poderoso y emotivo drama romántico que también empieza como un juego, como el de esas niñas, una relación a escondidas entre dos mujeres en la vejez.

El director italiano afincado en Francia lleva siete años escribiendo y perfilando esta historia. Y el foco lo encontró en una situación cotidiana. “Un día visitando a un amigo, y tras mucho tiempo buscando un ángulo para mi historia, vi que en el último piso de su edificio vivían dos viudas. Habían enviudado al mismo tiempo, tenían dos casas separadas por un pasillo y las puertas siempre estaban abiertas, como si fuera una sola casa. La historia de esas mujeres no tiene nada que ver con la película, pero me pareció una metáfora cotidiana fantástica. Esa idea de la puerta que se abre y se cierra lo transmitía muy bien, es una idea muy sencilla, pero transmite mucho en el cine”, explica en conversación con El Cine en la SER.

Entre nosotras es la historia de la tímida Madeleine, una mujer viuda, con dos hijos, que vive en una casa llena de recuerdos. La impetuosa Nina vive en un piso prácticamente vacío, no habitado, al que se mudó para estar cerca de su amor. Las puertas se abren y se cierran en ese descansillo, ambas fingen ser vecinas mientras pasan el día juntas, duermen, bailan y planean vender los pisos para empezar una vida plena en Roma. “La edad, dos mujeres homosexuales, una historia de amor, me interesaba por esas trayectorias vitales que yo he conocido y quería reflejar, pero además para mí era muy importante que había huecos en el relato. Un tema sensible se prestaba a abordar la autocensura y la exclusión de las que quería hablar. Quería colmar ese vacío en el relato. La película no es sobre la homofobia, pero desde luego es un tema importante”, subraya el también guionista.

El relato está lleno de huecos, dice el director, y de preguntas sin respuesta que van aflorando con misterio y fluidez. ¿Desde cuándo mantienen estas mujeres una relación furtiva? ¿Por qué lo esconden, hasta cuándo aguantarán, se lo podrá contar Madeline a sus hijos? Ante el conflicto, Meneghetti no plantea una denuncia de la homofobia, sino una incursión psicológica en cómo nos determina y condiciona la mirada del otro, en la violencia de la autocensura y la represión interna. “La autocensura es universal, es un tema que concierne a todo el mundo. Ahí está la sociedad, la familia, para que construyamos una mirada sobre nosotros mismos, una automirada, que en el momento de llegar a ser adultos no nos vamos a quitar de encima. Podemos cerrar la puerta de la sociedad y en ese momento deja de vernos, pero nosotros seguimos obligados a vernos, seguimos con los ojos abiertos sobre nosotros mismos. Todos interpretamos algún tipo de rol o papel y la pregunta que nos hacemos constantemente es si lo estoy haciendo bien. Esa mirada sobre mí mismo me parece dolorosa, nos resentimos de eso, y de ahí el interés de abordar esta cuestión”.

Un suceso trágico altera la relación, las separa, cierra esas puertas. Los hijos aparecen en escena, contratan a una asistenta, asumen los cuidados, empiezan a reconstruir una historia secreta y Nina pasa, de la noche a la mañana, a ser solo la vecina de enfrente. Conforme avanza el relato, se oscurece, adquiere tintes de thriller y algunas dosis de comedia en una lucha silenciosa por estar juntas. “A mí me inspira mucho el cine asiático, en concreto el coreano, donde son capaces de jugar con esas tonalidades, cambiar de género como herramienta en función de esa emoción que queremos provocar en el espectador, de la necesidad que buscamos. Más que comedia, se trata de una ironía dramática, como en un thriller, tenemos una información y la vamos soltando, dosificando. Para todo esto, lo que no hay que perder de vista es la emoción del espectador, qué queremos provocar”, afirma.

La precisión del texto añade matices y suspense a cada acción sin caer en el drama social, aunque el contexto está presente, la situación económica de las protagonistas y también el cuidado de los ancianos. “Yo quería abordar esa toma de poder de los hijos sobre los padres, es una relación delicada. Una persona me ha hecho ver que las mujeres son prisioneras de sus propios pisos, lo que tiene muchas resonancias con lo que hemos vivido con la pandemia. Yo no gestiono la resignificación social o los ecos que pueda tener en el público. No quería hacer un drama social, lo tenía claro. Pero es verdad que, desde otra óptica, se puede lograr ese cuestionamiento social, además poniendo el dedo en la llaga en ciertos temas”.

El director articula todo ese puzzle íntimo con una planificación meticulosa de la puesta en escena, la utilización de los espacios, las puertas abiertas y cerradas, las mirillas, los fuera de plano, los espejos, los primerísimos primeros planos.... Una propuesta visual que acompaña con un excelente trabajo sonoro, el uso de la música como memoria emocional y la incorporación de sonidos cotidianos, un timbre, una lavadora, una sartén, en primer plano. “La puesta en escena empieza desde el guion, incluso la forma de manejar la cámara, lo que pasa es que va evolucionando. En el guion ya estaban los sonidos, ya trabajé así en mis cortos que son casi guiones sonoros, y las transiciones. Esos sonidos se van intensificando, como la fritura de la sartén o la lavadora, es prácticamente como una música, para mí es una música. Este efecto está poco aprovechado en el cine y siempre causa sorpresa en el espectador. En cuanto a la puesta en escena, hay planos que tenía en la cabeza desde hace 15 años, pero tenía que encontrar el momento adecuado para introducirlos en la película, otros planos aparecen escribiendo, otros con la cámara en mano… y otras cosas salen en el momento. Le doy mucho valor a la flexibilidad, a la capacidad de adaptarse, a buscar algo que tienes que sentir en el momento de rodar, viene de las entrañas. A fin de cuentas, soy el primer espectador”.

Cada detalle adquiere una dimensión en el desarrollo de una historia sustentada por el fantástico trabajo, gestual y corporal, de las protagonistas, la alemana Barbara Sukova, actriz que ha trabajo con von Trotta, Cronenberg o Lars Von Trier, y Martine Chevallier, una de las grandes damas del teatro francés. Nominada a mejor película extranjera en los Globos de Oro y en la preselección de los Óscar, ‘Entre nosotras’ es una mirada delicada, tierna y arrebatadora al amor y su poder sanador.

14 días, 12 noches (Jean Phillipe Duval)

Hay muchas formas de colonialismo, no solo la ocupación de un país. Hay colonialismo cultural, que el cine occidental ha ejercido sobre oriente y hay colonialismo en pequeños detalles, gestos de la vida íntima pero que reflejan mucho de la política. 14 días, 12 noches, película del canadiense Jean Phillipe Duval muestra algunos de ellos.

Una madre canadiense sufre la pérdida en un accidente de su hija adolescente. Un año después, marcada por el dolor y todavía en shock decide regresar al orfanato vietnamita donde adoptó a la niña para conectar con aquel momento, y recordarla todavía más. El choque cultural, los recuerdos y la tragedia detrás de esa niña que fue dada en adopción se ligan al pasado colonial francés, a la guerra de Vietnam con Estados Unidos, que tanto hemos visto desde la parte occidental en el cine de Hollywood.

"No soy americana, soy canadiense, pero cuando fuimos a Vietnam, aunque son encantadores, sí observas una mirada de algo del pasado que no está solucionado. El traumatismo es enorme, la memoria sigue doliendo demasiado. Quizá nunca consigan olvidar", explica la actriz Anne Dorval, protagonista de la película.

Es la mujer que inicia el viaje y que trata de pedir perdón o de justificar sus acciones en el pasado, las que causaron tanto daño a la madre biológica de la niña. "Luego está esa memoria de las dos mujeres y que ambas consigan la reconciliación. Al final de la película, con esa ceremonia, permite que ambas puedan superar lo que han pasado. Es muy probable que esas mujeres sean aliadas de por vida, a pesar de la guerra y de la culpabilidad, se unirán los dos pueblos", cuenta la actriz en una entrevista online.

Anne Dorval ha sido musa de uno de los directores canadienses más prometedores, Xavier Dolan, donde ha hecho del personaje de madre en Mommy, por ejemplo. "Son dos mundos totalmente diferentes. Dos estilos que no tienen nada que ver. Xavier Dolan es exuberante, con diálogos ricos y que marcan el ritmo de la película, mientras que aquí estamos hablando de una película muy contemplativa, con una fotografía muy cuidada donde los paisajes hablan para la película. Lo que más se oye en la película es la ciudad, la gente, los motores, el continuo bullicio que contrasta con el estado anímico del personaje", explica la actriz.

Junto a ella, la madre adoptiva, se encuentra la madre biológica, que interpreta la actriz Leana Chea, Ha rehecho subida y se cruza con Dorval. Ambas inician una relación de amistad. La identidad, la cultura como modo de escapar de todo y la amistad une a esas dos mujeres con una herida abierta en torno a la maternidad, como explicaba la actriz.

14 días 12 noches es un drama intenso que recorre el Vietnam actual y busca las huellas del pasado colonial, de la pobreza y de la guerra; pero también afianza la compasión, el perdón y la memoria como conducto para salir adelante.