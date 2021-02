El delantero noruego Erling Haaland, con dos goles y una gran actuación, lideró la victoria del Borussia Dortmund en el Sánchez Pizjuán ante el Sevilla por 2-3, un resultado que da ventaja al equipo alemán para la vuelta y con el que logra mirar con optimismo a los cuartos de final de la Champions League.

El mismo jugador del Dortmund dijo que salió más motivado frente al conjunto de Lopetegui después de ver la actuación del francés Kylian Mbappé aplastando al Barça. "Vi el hat-trick de Mbappé y me motivé", ha expicado en una rueda de prensa tras el encuentro.

¿Haaland o Mbappé? ¿Renovarán ambos jugadores con sus clubes? De no ser así, ¿qué futbolista sería más rentable fichar? Nuestros expertos responden a estas cuestiones y muchas otras en El Sanedrín de El Larguero:

¿A quién ficharías?

Javier Matallanas: “El duelo Haaland-Mbappé va a ser un pulso como Messi-Cristiano. El propio noruego ha dicho que le motivó ver al otro por la tele. Ojalá este pique se produzca en la liga española, que la revitalizaría. Yo me quedo con Mbappé, pero si aguanta el tirón, que le queda un año de contrato solo, quizá Messi se vaya al PSG y pueda haber suerte de que venga a España. Además, el Atlético pudo fichar a Haaland, pero no lo hizo por las comisiones. El noruego pudo ser rojiblanco. Son operaciones mastodónticas. Y, por cierto, tras la derrota del Barça y la del Sevilla, estamos quedando muy tocados. Creo que no estamos cogiendo la medida a la competición”.

Antonio Romero: “Creo que solo hay dos equipos en el mundo que se lo podrían permitir. Si desde Barcelona se dice que tras el contrato de Messi este tipo de jugador se paga solo el contrato porque lo generan, por qué les preocupa tanto lo que puedan cobrar estas estrellas. Ellos generarán lo que puedan costar. El problema es si sus clubes quieren vender a algunos de los dos jugadores. Da la sensación de que si lo pones en una balanza, lo que tiene el PSG en cuanto a quitarle jugadores y el pasado vendedor del Dortmund, parece que el tiro tiene que estar más cercano a Haaland. Tengo la sensación de que tiene mucho más hambre que Mbappé y se le ve que quiere ser el crack de refencia”.

💶⚽ Tras lo visto en el Camp Nou y en el Pizjuán, ¿a quién ficharías? — El Larguero (@ellarguero) February 17, 2021

Julio Pulido: “Para el Madrid, el único tiro posible es el de Haaland. El Madrid no puede acometer un fichaje de 200 millones, por lo que la única operación factible es Haaland, sin ninguna duda. Lo de Mbappé sería una operación desorbitada. En la situación de pandemia, el Madrid no podría llevarla a cabo. En cambio, el Barça no tiene ahora mismo liquidez para ir a la puerta del PSG ni del Borussia. No obstante, creo que Mbappé pegaría más con su perfil elegante en el Real Madrid que Haaland”.

Jordi Martí: “Ahora mismo, en el Barça es una quimera que se pueda hablar sobre qué jugador de los dos puede aterrizar en Barcelona. Eso sí, Haaland es el perfil más indicado para el equipo culé”.

Mario Torrejón: “Para que haya un pique Haaland-Mbappé, me gustaría que este fuera en la liga española y ojalá esto pase en un mismo equipo. Mbappé no firma, porque personalidad tiene un rato. Su padre y él son de París, y sabe perfectamente que ahora es él, con 22 años recién cumplidos, quien tiene experiencia para llevar las negociaciones. Ahora mismo no quiere firmar. Lo que dijo ayer es lo que le representa, no firmará por hacer un buen o mal partido. Los tiene bien puestos, o eso es lo que parece. Y hay que decir que el PSG también los tiene bien puestos”.

Manu Carreño: “Yo ficharía a Mbappé, me parece un jugador que todavía le queda mucho por explotar y mucho más completo que Haaland, que es un martillo pilón. El francés puede correr el riesgo de ser un jugador genial, pero intermitente, a cuentagotas. No descarto que estén los dos en la liga española. Y, probablemente, ayude a esto la Superliga europea”.

¿Qué piensa hacer Mbappé?

Javier Herráez: “A Mbappé le han puesto en la mesa al menos dos veces una renovación de contrato para incrementar en muchos millones de euros lo que cobra ahora mismo. Al francés hace dos años no le dejaban tirar los penaltis. Figuraba en su cláusula que si era bota de oro cobraría un millón de euros más. Pero esto no ocurrió al fallar un penalti. Ahora le van a ofrecer 36 millones de euros”.

🚨⚽️ @AxelTorres, en @ElLarguero | ¿Mbappé o Haaland?



🤩 "Mbappé seguramente es mejor jugador, Haaland es más voraz"



😤 "Haaland se parece más a Cristiano. Y en el Real Madrid el estar obsesionado con la victoria es un rasgo que tiene mucho que ver con la naturaleza del club" pic.twitter.com/HNjH7nteWI — El Larguero (@ellarguero) February 17, 2021

Axel Torres: “Mbappé es más fino, seguramente mejor jugador, pero Haaland es más voraz, vive obsesionado con el gol. Por precio, ficharía a Haaland, pero Mbappé me gusta más. Hablamos de dos jugadores que van a protagonizar la pelea por el Balón de Oro cuando se retiren Cristiano y Messi. En el Madrid, se parece más a Cristiano Haaland. Y tenemos muy presente que el carácter ganador y el no rendirse es una naturaleza que tiene mucho que ver con el club blanco, en esto el más parecido es Haaland. ¿Se complementarían bien? Absolutamente. Mbpppé juega tirado a la banda izquierda y Haaland de ‘nueve’. Eso sí, sería difícil que este equipo no ganara todo”.

¿La Superliga y la SuperChampions son compatibles?

Manu Carreño: “Yo veo esto de la SuperChampions como un contrataque de la UEFA porque ve lo que se está cociendo en otro lado. Y me cuesta creer que se entierre el proyecto de la Superliga. La Superliga no sería cerrada y no se jugaría los fines de semana. La SuperChampions sería otra vez lo mismo y ojo, que el proyecto de la Superliga no está enterrado. Los grandes clubes no quieren que se pase de 32 a 36 partidos".

Javier Herráez: “En el Real Madrid, el 25% de ingresos es lo que se lleva de televisión, en los otros clubes es el 90%”.

Antonio Romero: “Para mi, Messi o Cristiano pueden ser el mejor futbolista del mundo, porque se juega a nivel global. Y gran parte de que enamore es que llega un equipo menor un día y te pinta la cara. Te puede llegar un club con un presupuesto de una décima parte y ganarte. Y esto hace al fútbol un deporte muy grande”.

Julio Pulido: “¿El Eibar se va a llevar el dinero de la Superliga? No. Se lo llevarán los que la jueguen”.

Jordi Martí: “Con esta Superliga, las ligas nacionales hay que reducirlas. Y el tema de la SuperChampions es pasar de 32 a 36 y que haya 10 partidos en la fase de grupos, justo lo que no quieren los grandes. Son compatibles la Superliga y la liga española. ¿Crees que el Barça metería el 11 de gala contra el Eibar en este caso? No”.

Mario Torrejón: WEs muy populista decir que el aficionado del Eibar tiene los mismos derechos que el Barça. Pero como todos, hay que clubes que tiran del tren: Madrid, Barça y Atlético. El resto son vagones”.

Axel Torres: “Creo que UEFA y FIFA tienen siempre que organizar las competiciones. Yo lo que quiero es que el que quede último baje. No puede ser normal que un equipo tenga siempre potestad para jugar aún haciéndolo mal. Esto es egoísta, elitista, me parece bochornoso y un insulto a los aficionados del fútbol. Y a mí me ofende que se plantee en serio. Me parece propio de gente que solo mira hacia sí misma. La Superliga es para algunos, la UEFA somos todos. Esta organización nos representa a todos los que estamos en el fútbol europeo”.