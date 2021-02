Bola al rojo o al negro

Esta relación de Podemos con los disturbios acabará como las manifestaciones pro Gibraltar español en el régimen franquista cuando Serrano Suñer llamó a la embajada británica para preguntar si quería le mandase más policías, y el embajador dijo: "Bastará con que me mande menos manifestantes". Problemas del primer mundo político. Hay un Gobierno del partido español más asociado al sistema, que es el PSOE, y otro con un origen antisistema que tiene que sentarse en el consejo de ministros con el jefe de los antidisturbios. El problema es de raíz, y es conocido: es imposible que un partido que quiere gobernar España esté a favor de la que gente decida si España existe o no, o que entre el Estado y los manifestantes se elija los manifestantes. No porque tengan o dejen de tener razón los manifestantes, no porque puedan o no puedan tener razón los nacionalistas; simplemente porque es incompatible estar a un lado de la frontera y del otro.