De visitar la NASA en Madrid a trabajar en el Perseverance: "Habrá vuelos tripulados a Marte en el futuro"

La NASA ya tiene preparado uno de los mayores vehículos en la historia de la exploración espacial cuyo principal objetivo será la búsqueda de signos de vida en el planeta rojo. El robot Perseverance tiene previsto aterrizar en un cráter llamado Jezero alrededor de las 22:00 hora española. Aquí puedes ver la retransmisión en directo. En 'Hora 25' hemos hablado con Fernando Abilleira uno de los ingenieros españoles y subdirector de Operaciones del Mars 2020 Perseverance.

El proyecto

Estamos ansiosos, en este proyecto han trabajado miles de personas desde hace casi ocho años y estamos a punto de llegar al cráter Jezero y desde aquí esperamos recibir confirmación del aterrizaje con éxito del robot a las 21:55 hora peninsular.

Sobre los "7 minutos del terror"

Lo que pasa normalmente es que los científicos encuentran lugares de exploración interesantes, pero como ocurre muchas veces nos ponen las cosas difíciles a los ingenieros a los que tenemos que aterrizar este vehículo en la superficie de otro planeta. Vamos a aterrizar en el cráter de Jezero, está lleno de rocas, de pendientes, de acantilados. Es realmente complicado. Vamos a llegar a Marte a unos 20.000 kilómetros por hora, unos 6 kilómetros por segundo y el vehículo de forma autónoma tiene que decelerar. Vamos a utilizar nuevas tecnologías y gracias a las cámaras que lleva integrado el vehículo las va a comparar con un mapa para evitar el peligro. De forma autónoma va a analizar cuál es el mejor sitio para aterrizar. De ahí los siete minutos de terror porque tiene que salir todo perfecto.

Señales de vida en Marte

A mí me gusta reseñar que este vehículo no es solo de la NASA, tenemos importantes colaboraciones de otros países. En este viaje viajamos todos. Lo que intentamos con este proyecto es descubrir si estamos solos y este rover tiene un instrumental científico muy potente diseñado para buscar evidencias de vida microbiana pasada, unos 3.500 millones de años. Las muestras van a ser almacenadas para su posible retorno a la Tierra con una misión futura, antes de 2026. Si encontramos evidencia de vida pasada, necesitamos pruebas irrefutables y por eso tendríamos que traerlas de vuelta.

A qué hora llega el Perseverance

Esperamos que sea un momento histórico, hacia las 21:55 esperamos recibir confirmación. Minutos después de aterrizar esperamos recibir las primeras imágenes en baja resolución de la superficie de Marte. Simplemente pensar que podemos recibir imágenes de otro mundo es fascinante.

Dónde se va a seguir el aterrizaje

Este va a ser mi tercer aterrizaje. Hemos limitado mucho el número de personas en el módulo. En el momento del aterrizaje tendremos tres salas preparadas. Estamos distribuidos y estaremos pendientes de la informaciones de Marte. Debido a las enormes distancias la señal de allí nos llegará con 11 minutos de retraso.

El primer vuelo extraterrestre

Esta misión nos va a preparar para mandar una misión tripulada en el futuro. Llevamos un instrumento que se llama MOXI que va a tomar dióxido de carbono de la atmósfera y va a generar oxígeno. También un instrumento español que se llama MIDA que es una estación meteorológica y nos va a permitir tomar medidas del viento y temperatura y caracterizar la atmósfera y prepararnos para el vuelo tripulado en el futuro.

Llevamos un minihelicóptero del tamaño de un microondas que simplemente es una tecnología que queremos probar en otro planeta, si demostramos que funciona aparte de ser la primera vez que volamos un vehículo en la atmósfera de otro planeta pues abriría una etapa, un capítulo nuevo en la exploración espacial. Podríamos enviar helicópteros más grandes y explorar zonas inaccesibles como cuevas, acantilados. Estoy deseando ver las primeras imágenes que nos lleguen desde ese helicóptero porque van a ser únicas.

El proyecto de China

Yo no lo llamaría competencia. Lo llamaría colaboración en el sentido de que todos estamos colaborando a saber más de nuestro lugar en el universo. No solo China, sino también Arabia y les hemos felicitado. Esta es una misión internacional que nos va a ayudar a saber cuál es nuestro lugar en el universo.

Los orígenes de Fernando

Yo soy de Madrid. Vengo de una familia de clase media normal. Tuve la gran suerte de que me dieron unas becas para estudiar en Estados Unidos, mi tesis estaba centrada en la optimización de trayectorias entre la Tierra y Marte. A la NASA le interesó mucho lo que había escrito y me dieron la oportunidad de trabajar aquí. Llevo 19 años trabajando para la NASA y los últimos siete para este proyecto. No hay meta que sea inalcanzable. En mi caso, en una visita que hice a Robledo de Chavela, donde hay una de las estaciones de Espacio Profundo de la NASA me fascinó y desde ese momento me hizo mucha ilusión, pensar que algún día podría trabajar para la NASA y ayudar al descubrimiento de nuevas cosas.