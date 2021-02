La opinión de Carles Francino

No sabría exactamente cómo definirlo, pero una de las señas de identidad que nos caracteriza a los españoles es que somos capaces de encontrar elementos de bronca hasta debajo de las piedras. De bronca entre nosotros, quiero decir. Y hace mucho tiempo, demasiado tiempo, que desde la política parecen empeñados en confirmar esta teoría. Pero no sólo por la batalla ideológica, el debate de las ideas, o la confrontación de modelos distintos… No, no, para qué querer enemigos si ya tienes amigos que te ponen a parir.

La izquierda, por ejemplo, incluso en el gobierno, como es el caso de ahora, sigue de forma machacona aquella máxima de que sólo está unida en la cárcel; eso que nos decían los abuelos, una frase que nos retrotrae a la caverna del franquismo, en la que la ultraderecha encarnada en VOX se siente como pez en el agua.

La otra derecha, la que supuestamente es ilustrada, europeísta, moderna y tolerante anda últimamente con una crisis de identidad de aguanta y no te menees. Y ya no sabe por dónde levantar cabeza. Y ya ni hablemos del tema específico de Catalunya. O sea que mires por donde mires, el paisaje es desolador.

Dicho lo cual, ¿a qué conclusión llegamos? ¿Los políticos nos dan risa, nos dan pena, nos dan rabia o nos dan miedo? A mí esto último me parece lo más inquietante de todo. Y esa es, precisamente, la tesis que defiende hoy en un artículo en ‘El País’ el filósofo y senador Manuel Cruz. “Tal vez llegue el momento -dice- en que lo verdaderamente revolucionario sean la sensatez y el sentido de Estado”. Y yo me pregunto: ¿qué ha pasado para que lleguemos a esta conclusión, cuánto camino hemos hecho, cuántas broncas hemos fabricado?