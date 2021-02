"Tardaremos 11 minutos eternos en saber si el Perseverance logra aterrizar en Marte"

En el Centro de Astrobiología INTA-CSIC de Torrejón de Ardoz esta noche 'habrá cacahuetes para todos'. La razón nos la ha explicado José Antonio Rodríguez Manfredi, investigador principal de la estación meteorológica MEDA que viaja a bordo del Perseverance, y con el que hemos compartido esta tarde en La Ventana la cuenta atrás al 'amartizaje' previsto para esta noche.

'No comemos cacahuetes, por la ansiedad, que podría ser. En realidad es una tradición que se remonta a los años sesenta cuando fracasaban una tras otra las misiones lunares de las Ranger. Al final, con la Ranger 7, alguien del centro de control de la NASA abrió un paquete de cacahuetes para todos, y cuando la misión tuvo éxito, se asoció una cosa con la otra. Así que ahora tener cacahuetes es casi un amuleto para cualquier misión', nos ha contado Rodríguez Manfredi.

Su equipo es responsable de la importante aportación española que el Perseverance lleva a Marte y que fue seleccionada por la NASA de entre casi 70 proyectos de todos el mundo. Una estación atmosférica de alta precisión que, como el resto del instrumental del Róver, se enfrenta ahora a la etapa más delicada. Años de trabajo previo y más de siete meses de viaje hacia Marte que se van a jugar en los llamados '7 minutos del terror', en argot aeroespacial.

'Parece que llegar a Marte ya se ha convertido en algo normal pero no lo es en absoluto. Se trata de una misión de muchísima complejidad. Imaginen que el Perseverance entrará en la atmósfera marciana a 20.000 kilómetros por hora y una temperatura de 1.300 grados, y en menos de siete minutos tendrá que aminorar hasta prácticamente cero para lograr posarse en tierra. Dada la distancia que nos separa de Marte y el desfase en minutos entre las órdenes que damos y los mensajes que recibimos, esa maniobra final no la podemos monitorizar desde la Tierra sino que se ejecuta de forma automatizada por el propio Rover. De hecho tardaremos once minutos y medio en saber si realmente el aterrizaje ha sido un éxito o no, once minutos que se harán eternos'.

Perseverance tiene por delante la que es la misión científica más ambiciosa de las proyectadas hasta ahora en busca de posible rastro vida fuera de la Tierra. 'Vamos a confirmar o desmentir una hipótesis. No sabemos si hay vida o no, pero sí sabemos es que hace la friolera de 3.800 millones de años en Marte hubo condiciones muy propicias para la vida, así que vamos a intentar empezar por lo más fácil, buscar esos posibles rastros de vida antigua. Pero no descartamos en absoluto que pudiera haberla en la actualidad', nos ha contado Manfredi.

Para intentar lograr ese objetivo, el Perseverance aterrizará sobre el cráter Jezero, que hace miles de millones de años albergó un río y un lago. 'Es como una gigantesca búsqueda. Imaginen la situación pero a la inversa, que un alienígena llegara a la Tierra en la actualidad y aterrizara en el desierto del Sáhara o la Antártida en busca de vida, sus conclusiones iniciales no serían las mismas que si aterriza en pleno Amazonas, por ejemplo. Pues en nuestro caso igual'.

Lo que también va a proporcionar esa misión si finaliza con éxito es información trascendental para un objetivo que sí que no es ciencia ficción: el envío de futuras misiones tripuladas a Marte. 'Ahí va a jugar un papel importante nuestra estación MEDA. Vamos a poder estudiar cómo es esa atmósfera tan distinta a la nuestra, la importancia de ese polvo marciano en suspensión que rodea el planeta, condiciones ambientales determinantes para la seguridad de seres humanos que pudieran llegar a Marte en un futuro'.

Rodríguez Manfredi cree que 'hay muchas lecciones que podemos aprender del Marte actual y que deberían hacernos reflexionar sobre el trato propio que estamos dando a la Tierra. Y me gusta pensar que estamos ante un logro de la Humanidad en su conjunto y no de una potencia en concreto'.