Juanito Oiarzabal deja el hospital tras 12 días ingresado: "Nunca había recibido tantas muestras de cariño"

El alpinista alavés Juanito Oiarzabal, uno de los seis escaladores en el mundo que han coronado los 14 ochomiles, ha abandonado el hospital Txagorritxu de Vitoria tras 12 días hospitalizado por una neumonía provocada por el COVID. Oiarzabal, a sus 64 años, ha tenido que subir la montaña más difícil, pero ha llegado a la cima sano y salvo.

A pesar de esta tentadora comparación, el alpinista asegura que “pasar esta enfermedad es muy diferente de subir una montaña”. “En el alpinismo lo tienes todo controlado”, continúa, “pero el COVID es muy difícil de controlar, hay mucha incertidumbre, no sabes qué va a pasar y estar ingresado tantos días te merma las facultades mentales”.

La situación de Oiarzabal ha sido especialmente complicada en cuanto al coronavirus porque sus años de aventuras extremas dejaron algunas secuelas en su cuerpo que han aseverado la enfermedad. “Soy paciente de riesgo porque hace unos años tuve dos embolias pulmonares, por tanto, la preocupación por mi estado ha sido un tanto máxima”, explica.

Nada más abandonar el hospital, Juanito ha sido entrevistado ante la puerta del centro médico por un equipo de televisión. En sus declaraciones, ha querido enfatizar su agradecimiento a los trabajadores del hospital Txagorritxu por el trato recibido durante su ingreso. Un agradecimiento en el que ha insistido en ‘La Ventana’: “No sé en otros sitios, pero aquí el trato es exquisito. No he recibido una mala cara en los 20 días que he estado ingresado”, añade, y recuerda que fue precisamente en este hospital donde se confirmaron los primeros casos de coronavirus registrados en la península allá por el mes de marzo, cuando el virus aún era una amenaza lejana.

Además, el alpinista asegura haberse sentido profundamente emocionado por las múltiples muestras de cariño y ánimo que ha recibido durante el transcurso de la enfermedad. “No había recibido tanto cariño ni cuando me amputaron los dedos de los pies”, nos cuenta. Tras haber vivido la experiencia de la pandemia en primera persona, Oiarzabal pide que se sigan las normas para minimizar su impacto: “La gente está más identificada con esta enfermedad que con cualquier otra cosa”, dice, “si conseguimos hacer un esfuerzo y cumplir con los que nos piden los médicos, estoy seguro de que conseguiremos salir de esta”.