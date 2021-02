De José Antonio a Nathan: el joven que se tuvo que cambiar el nombre por unas drogas que no había visto nunca

Twitter es un mundo maravilloso. A veces se pueden leer historias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción que resultan ser falsas, como el histórico hilo de Manuel Bartual. En otras ocasiones esas mismas historias, a primera vista inverosímiles, resultan ser afortunadamente ciertas. Hoy traemos una de las últimas, una historia que se ha hecho viral en Twitter esta semana por las extrañísimas circunstancias que la rodean.

El protagonista de esta historia se llama (o se llamaba) Juan Antonio Pinto Fernández, natural de Bollullos Par del Condado, un municipio situado en la provincia de Huelva y se ha pasado hoy por 'La Ventana' para contárnosla en primera persona. En el año 2016, Juan Antonio estaba en su casa tranquilamente cuando le llega una inesperada carta del Gobierno. El joven la abre y descubre que se trata de una multa por fumar cannabis. En la carta estaban todos sus datos, pero al leerla se da cuenta de que en la carta se afirmaba que vivía en Bollullos de la Mitación(Sevilla).

Rápidamente se la enseña a su madre y ambos, sorprendidos, deciden que tienen que ir a la Guardia Civil a demostrar que algo está mal. "Si no he fumado en mi vida, y menos cannabis” En la comisaría, por supuesto, nadie se cree la historia de que la multa es errónea, así que la madre de Juan Antonio decide que la historia no se va a quedar ahí. Se van a Sevilla para presentar una queja a la jueza y para convencerla de que Juan Antonio no había estado nunca en Sevilla. Es en ese momento cuando su madre recuerda que, unos años atrás, durante una visita al medico, éste se quedo sorprendido al enterarse del nombre de Juan Antonio ya que justamente existía otro Juan Antonio que se llamaba exactamente igual y que había nacido el mismo día, pero éste vivía en el Bolullos de Sevilla.

No contenta con no tener que pagar la multa, la madre de Juan Antonio le convence de que tiene que cambiarse el nombre. Hay un primer intento que se frustra por la intención de Juan Antonio de ponerse “Nathan" de nombre, un nombre muy poco común, aunque la primera vez terminaron por dejar pasar el cambio de nombre. Un año después, volvió a llegar otra multa a casa, pero esta vez la dirección coincidía también con la de Bollullos Par del Condado. Hartos ya, se decidieron a cambiarse el nombre para que no volviera a ocurrir lo mismo.

“Fue muy surrealista todo. Yo ni me lo creía cuando estaba pasando. Lo pase fatal esos dias, pero ya una vez que pasó me rio mucho contando la historia” nos ha contado. Pese a que su nombre oficial es Nathan ahora, pocos son los que le conocen por este nombre. “Mis amigos me siguen llamando Juan Antonio. De vez en cuando mi madre me llama Nathan por aparentar, pero casi no sabe pronunciarlo” nos ha dicho entre risas.

Nathan ha acabado conociendo al otro Juan Antonio, el principal beneficiado de toda esta historia. “Le encantó la historia porque no tenia ni idea. El me dijo que hablaba con su primo y se quedaban sorprendidos porque no les llegaba ninguna multa. El no tenia ni idea de que yo existía”. Afortunadamente para Nathan, finalmente las multas las ha tenido que pagar Juan Antonio, al que “ todavía le quedan unas cuantas por pagar”.

La historia, como era de esperar, ha tenido un éxito tremendo en Twitter, donde ha provocado las risas y las reacciones de los miles de personas que han leído el hilo que Nathan publicó contando la historia. “Me ha llegado de todo: la mayoría de gente se ha reído muchísimo, diciendo que les había alegrado el día. Yo tenía pensado contarlo para mis amigos que no conocían la historia , pero no tenia ni idea de que iba a llegar a tanta gente.”