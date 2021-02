Robert Pires: "Sigo pensando que Mbappé jugará en el Real Madrid en 2021"

Kylian Mbappé ha sido sin lugar a dudas el hombre de la semana en el mundo del fútbol. Su exhibición en el Camp Nou, estadio en el que marcó tres goles para dejar muy encarrilada la eliminatoria de Champions en favor del PSG, ha quedado grabada en la mente de todos.

Robert Pires, exjugador del Villarreal y campeón del mundo y de Europa con Francia, charló con Manu Carreño para analizar la situación del atacante galo en 'El Larguero'.

Mbappé ante el Barcelona. "Como soy francés estoy contento de lo que pasó el otro día en el Camp Nou. El PSG jugó muy bien. Cuando tienes jugadores como Mbappé o Verratti tienes más posibilidades de ganar, pero creo que el Barça falló en todos los sentidos. Creo que tienen que pensar en su futuro, tienen que intentar tener a los mejores jugadores del mundo".

Mbappé en el Real Madrid en 2021. "Lo sigo pensando. El Madrid le quiere dar ilusión a su club de tener a los mejores futbolistas, igual que el Barça, lo sigo pensando porque el entrenador del Madrid es Zinedine Zidane. Tiene poder para traer a Mbappé a su equipo. ¿Cuándo? Eso no lo sé, pero vamos a ver a Mbappé en el Real Madrid, eso seguro".

¿Mejor que Henry? "Para mí son iguales en todos los sentidos. Tienen mucha velocidad, mucha capacidad, pueden dar asistencias y pueden marcar muchos goles, tanto en el club como en la selección francesa. Henry tiene que ser un ejemplo para él, no sé si va a conseguir ser mejor que él, pero está en una buena racha".

La renovación con el PSG. "En Francia están diciendo que está a punto de renovar pero eso no quiere decir nada, si el Madrid lo quiere, va a hacer todo lo posible para ficharlo. Los futbolistas queremos estar en los grandes equipos y el Madrid está en esa posición".

Haaland vs Mbappé. "Es complicado de comparar a los dos. Mbappé no es un delantero puro, Haaland sí. No sé si un día van a conseguir jugar juntos, nunca se sabe. Pero si un día un presidente consigue fichar a Mbappé y Haaland... ojo que va a er complicado ganar a ese equipo".

Mbappé Balón de Oro. "Sí, claro. No tengo dudas, tiene un talento que es muy bueno, es muy inteligente, sabe lo que quiere, tiene a su familia trabajando con él... tener bien la cabeza te ayuda a ganar títulos".

Griezmann. "Cuando estás al lado de Messi pienso que no es fácil, toda la luz está sobre Messi, y es algo que entiendo. Griezmann es muy bueno pero puede que sea tímido, no quiere arriesgar en el campo y coger más responsabilidad, y eso no es bueno para él".

La llegada de Odegaard al Arsenal. "Creo que va a ayudar a Arteta, tiene calidad, tiene potencia y allí donde está jugando detrás de Aubameyang... va a ayudar mucho en este final de temporada".