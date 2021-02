El entrenador del Paris Saint Germain, Mauricio Pochettino, afirmó que en París "tienen las herramientas necesarias" para hacer feliz a su gran estrella Kylian Mbappé durante muchos años. El Sanedrín de El Laguero analizó el futuro del jugador francés y el club parisino.

La salida de Mbappé del PSG

Jesús Gallego. "Creo que está difícil que venga en junio. Gratis no lo van a dejar ir. El que vaya a fichar a Mbappé le va a tener que poner una ficha galáctica. Al Madrid se le pone complicada la cosa. 300 millones de pérdidas, restricciones de ficha, bajadas de sueldo... un jugador de 25 millones mínimos netos, no lo creo".

Antonio Romero: "Es evidente que la ficha de Hazard no tendría que ver con la de Mbappé, pero no sería la primera vez que el Madrid hace algo así. Pero para sacar un futbolista del PSG con contrato en vigor tienes que estar de acuerdo con él. Nadie asalta al PSG... Y ahí tiene Florentino una ventaja: él se lleva muy bien con la propiedad del club. Yo hasta hace poco sí lo veía factible, pero cada vez tengo más claro que será el verano que viene".

Miguel Martín Talavera: "Llevamos tres años diciendo que Mbappé va a venir al Madrid, y precisamente este año con las circunstancias que hay, no creo que vaya a pasar. Si ahora no da el salto, aunque esté económicamente complicad, como renueve cada vez va a ser más complicad. Ahora mismo al Madrid no le da para pelear por cosas".

El éxodo de las grandes estrellas de LaLiga

Otra de las cuestiones que se analizó fue la posible salida de Messi y cómo afectaría su salida a la Liga española.

Miguel Martín Talavera. "A la Premier League le pasó igual y logró revertir la situación y que el producto final era la propia Premier. A eso aspira la Liga, pero no hemos tenido relevos de Cristiano y Messi, si finalmente se va. ¿Quién sería el mayor reclamo? Simeone".

Lluis Flaquer: "La Premier se ha ganado ese puesto por lo interesante de la competición. LaLiga ha tirado mucho de las grandes estrellas con las que ha contado durante muchos años".

Sique Rodríguez: "El producto inglés se compra más que el castellano. Es decir, compites con factores que no te van a favor. Además de que en Inglaterra hay muchos propietarios muy ricos, ese sistema no lo hay tanto en LaLiga".

Los fichajes a golpe de talonario

Las grandes inversiones de los clubes por las grandes estrellas del panorama internacional, como Haaland y Mbappé, fueron uno de los temas candentes de la charla.

Lluis Flaquer: "Hemos educado a la gente en que el éxito en el fútbol es ganar la Champions. No hay paciencia en los grandes clubes, por eso no puedes tardar años en tardar a jugadores que todavía no han estallado"

Manu Carreño: "EN el fútbol español no se valora en el fútbol español. Un tío como Monchi. En la Premier se le da mucha más importancia. En España se funciona a golpe de talonario. Ejemplo: se compra a Serguiño Dest, no te convence y juega Mingueza. "