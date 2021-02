Jordi Cruyff: "Hay ligas que están creciendo gracias a su fiscalidad; en España el clima fiscal es durísimo"

Jordi Cruyff, entrenador y exjugador, analizó en El Larguero la situación del FC Barcelona tras la goleada encajada ante el PSG (1-4) y criticó la fiscalidad española que se aplica a los futbolistas. "Es un tema muy impopular, pero también hay que ser consecuente con lo que puede pasar después", explicó.

"Todavía está en el recuerdo el resultado contra el Bayern y ahora viene esto, que es un golpe duro. Voy a decir algo que a lo mejor a mucha gente no le acaba de gustar, pero realmente desde fuera hay ligas que están creciendo y mejorando: eso es gracias al tema fiscal", comenzó a explicar.

"La mejor época del futbol español es cuando se instauró la Ley Beckham"

"La fiscalidad es la ayuda que le da el país a su deporte. En España el clima fiscal es durísimo. La mejor época del futbol español es cuando se instauró la Ley Beckham: se empezó a traer jugadores estrellas, del top 3 del mundo. Ahora ya cuesta", añadió.

"Antes cuando un Real Madrid o Barcelona te llamaba, ibas. Ahora compites con equipos alemanes, con la Premier, la liga italiana. Es un tema muy impopular. Y más cuando hay una crisis económica. Lo comprendo. Pero también hay que ser consecuentes con lo que puede pasar después. A lo mejor ahora no se nota, pero en 4-5 años no estamos competiendo a este nivel.

"Es importante que estas elecciones se hagan antes de lo que toca"

Sobre la situación de Messi y si se quedará o no en el Barcelona, Cruyff dijo que la derrota ante el PSG "no ayuda a decir que estamos en el camino del triunfo". "Cuando tienes 34 años piensas en hoy y un poquito de mañana. Pero cuando llevas 20 años en un sitio, te da perspectiva. Y que nunca ha jugado con otra camiseta. Eso tiene un atractivo especial y no lo puede decir todo el mundo", añadió.

Cruyff achacó las dificultades del Barça al proceso electoral abierto. "Es importante que estas elecciones se hagan antes de lo que toca. Estamos ya casi en marzo y esto se tenía que haber hecho en noviembre o diciembre. Además, si la economía está difícil, si hay jugadores libres interesantes, a lo mejor en marzo ya no lo están".

"Me sorprendió la repercusión que tuvieron mis palabras sobre Laporta"

Jordi Cruyff también habló sobre sus declaraciones en El Larguero -donde afirmaba que su padre votaría a Joan Laporta- y dijo que "le sorprendió la repercusión".

"Me sorprendió la repercusión de mis palabras sobre Laporta. Solo comenté un poco la actualidad. La respuesta de mi padre no creo que sorprendiese a nadie. Yo estoy un poco al margen de las elecciones, tiene que ser el voto de los socios. Nadie me dijo nada desde la candidatura de Font. Tampoco fueron unas declaraciones tan sorprendentes", concluyó.