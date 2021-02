Este jueves el periodista de la ESPN Martín Ainstein habló en El Larguero sobre la serie Galácticos. Un documental sobre el Real Madrid de los primeros años del siglo, el Real Madrid de los Beckham, Ronaldo, Zidane o Figo.

Antonio Romero, por su parte, recordó cómo fue la dimisión de José Antonio Camacho como entrenador blanco. Algo que para Manu Carreño, “fue el principio del fin”. También Jesús Gallego, en esa línea, opinó que “Camacho fue el que acabó con los galácticos”.

“Camacho muere deportivamente con el Real Madrid en Montjuic, contra el Espanyol. Hay un partido en el que sienta a todos y a Florentino se le ponen las gafas del revés. En el vuelo de vuelta un cabreo… Camacho, sentado con Butragueño, con el ‘nene’, como le llamaba”, comenzó Romero.

“Me acuerdo que el domingo por la mañana me levanto tan tranquilo. Lo típico, se hacía la llamada de reconocimiento, ‘oye, qué tal está pepito, qué tal está menganito’. Y el médico que por entonces estaba me dice, ‘pero, vamos a ver, Romero’, ¿con la que hay montada me vas a preguntar por el gemelo de Míchel Salgado? A las 18:00 salió la SER diciendo que Camacho le había dicho a Butragueño, ‘nene, que esto lo entrene Florentino, que yo me voy”, relató.

Un final que para Miguel Martín Talavera reflejó “personalidad”. También para Manu Carreño, que sentenció: “Fíjate si tuvo personalidad, que eso no lo ha hecho nadie. Luego le siguió el presidente”.