Amós García Rojas aconseja seguir con la doble dosis de Pfizer para asegurar protección total contra la COVID

Amós García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología, se ha referido en la Cadena SER a las conclusiones del estudio de trabajadores de la salud en un hospital israelí que concluye que la vacuna de Pfizer tiene un 85% de efectividad solo con la primera dosis.

Este especialista ha destacado en declaraciones a José Antonio Marcos en Hora 14 que "el mundo de la ciencia frente a la COVID-19 es dinámico y cambiante" y que lo que hay que hacer es seguir las pautas marcadas por los organismos nacionales y europeos del medicamento. Por ahora, recalca Amós García Rojas, "no hay decisión" oficial de suspender la administración de la segunda dosis de la vacuna alemana y su opinión es que hay que seguir con la doble dosis porque solo con un pinchazo de la vacuna "no se cubre el full completo de protección". "Tomar decisiones fuera de contexto no me parece muy razonable", señala el vacunólogo, cuando además van a llegar muchas más dosis de otras vacunas en los próximos meses a España. Amós García es partidario de "ceñirse a las pautas" y solo no hacerlo "en situaciones excepcionales".