La pandemia llega a los tribunales: Hostelería y comercio demandan al Estado

Casi un año después de que comenzara la pandemia, dos de los sectores más golpeados por las restricciones siguen reclamando al Gobierno que se establezcan ayudas directas para paliar las pérdidas y poder mantener la persiana abierta. Las principales patronales de ambos sectores - que, según sus cálculos, suman un 19,2% del PIB, con 730.000 establecimientos y 4,9 millones de empleos, lo que supone el 17% de los afiliados a la Seguridad Social- se han unido para reclamar al Ejecutivo ayudas compensatorias por valor de 8.500 millones de euros para la hostelería y 4.000 millones para el comercio. Consideran que las ayudas de las comunidades autónomas son escasas y no sirven para paliar unas pérdidas de ingresos que estiman en 80.000 millones, que se han saldado ya con el cierre de 148.000 negocios y la destrucción de medio millón de empleos.

Precisamente en esa misma línea se ha pronunciado hoy la ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, quien ha apuntado, en el foro de la SER en Andalucía, que las Comunidades Autónomas disponen de 10.000 millones de euros procedentes de los fondos React UE y que deberían destinarlos a ayudas directas a sectores como el turismo, el comercio o la hostelería.

"Estoy cansada. Estamos muy cansados y ¿cómo hemos vivido todo esto? pues ha sido una gran incertidumbre, muy tediosa, con muchas mentiras, todo lo que sale en la tele de ayudas, no llegan, y si llegan estamos hablando de mil euros, 3.000 euros, imagínate lo que puede ser eso cuando un negocio como el mío, con 16 trabajadores, está pagando 8.000 – 9.000 euros solo de Seguridad Social. Entonces hemos decidido, yo fui la primera que me acerqué a Cremades & Calvo Sotelo para ver si podíamos hacer algún tipo de demanda al Gobierno por mero sentido común -no me podía creer que si nos prohibían abrir tuviéramos que afrontar todos los gastos que teníamos, disputas con los arrendadores, recargas en Seguridad Social si te retrasabas…- no podías abrir tu negocio pero no había cambiado nada" explica Begoña Freire, chef y propietaria del Restaurante Étimo apunta en Hora 25 de los Negocios.

"El fundamento jurídico es claro. Está en el artículo 3.2. de la Ley Orgánica 4/81 Estado de alarma y sitio. Es decir, la misma ley orgánica que habilita al Gobierno a limitar los derechos fundamentales, como la libre circulación, como los toques de queda, el cierre de negocios…también prevé que todas aquellas personas o empresas que hayan sufrido daños como resultado de las disposiciones administrativas dictadas durante el Estado de alarma, tendrán derecho a estar indemnizados. Ese es el fundamento jurídico de nuestra reclamación" señala en Hora 25 de los Negocios Diego Solana, socio de Cremades&Calvo-Sotelo