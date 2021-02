La opinión de Carles Francino

Hay momentos de la vida en los que estar en un lugar o en otro no resulta indiferente. Al menos para mí. Y hoy es uno de esos días. Estamos en San Mamés, que es un estadio de fútbol, sí, pero significa mucho más.

Se han buscado muchas definiciones de cómo ha cambiado el mundo, de cómo se ha transformado el paisaje a todos los niveles… Y yo creo que una de las características que define ese mundo nuevo es que somos cada vez más una sociedad de franquicias. Todo se parece porque todo se replica, se uniformiza. Cuando una marca, un estilo aparentemente funciona o es negocio… ¡patapam! Todos detrás, a copiarlo.

Por eso cada vez es más difícil encontrar proyectos -ideas- que se salgan de los carriles mayoritarios. Pero cuidado: ¿todo es así?, ¿todo? No. Como en Astérix, no toda la Galia cayó en poder de los romanos. Y la filosofía de San Mamés, del Athletic de Bilbao, esas ganas de mantenerse diferentes al resto, de conservar una identidad que no se someta a la lógica -a la lógica del mercado- eso tiene un corazón que cumple 50 años: Lezama. El lugar donde crecen los jóvenes que sueñan con alcanzar la gloria de convertirse en leones, pero donde les enseñan que no se puede ser león sin ser persona.