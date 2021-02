FIto, Orsai y Zea Mays: la larga historia de amor de la música y el fútbol en Bilbao

Corren buenos tiempos para los aficionados al Athletic Club de Bilbao. El Athletic siempre ha sido un equipo único, diferente, con una filosofía que ha visto días buenos y días malos, pero que, pese a todo, puede presumir de ser única en el mundo. Esta filosofía, caracterizada por la defensa de los valores propios y el fútbol de la cantera, con Lezama como faro que ilumina el camino a seguir, les ha llevado a la consecución de numerosos títulos a lo largo de la historia. El Athletic es el segundo equipo que más veces ha ganado la Copa del Rey en la historia de la competición (23) y el horizonte se presenta esperanzador: presentes en la final de Copa del año pasado pendiente de jugarse aún y con el equipo luchando por meterse en la final de Copa de este año, el Athletic vive uno de los períodos más tranquilos en los últimos años.

Sin embargo, en el futbol, como en muchos otros aspectos de la vida, no es oro todo lo que reluce. Las temporadas se pueden llegar a hacer muy largas, con concentraciones en las que el no ver a familiares y amigos puede convertirse en una losa difícil de gestionar para los jugadores. No obstante, en el Athletic la amistad y el fútbol van de la mano, no existe ninguna distinción porque los jugadores crecen y se desarrollan al abrigo de una única filosofía del club, tanto futbolísticamente como en un plano personal. Es por eso que solo en un equipo como el Athletic podría aparecer una banda de música compuesta por los propios futbolistas. Ese vínculo de amistad ha traspasado fronteras y se ha materializado en Orsai, una banda de rock formada por Óscar de Marcos (guitarra), Mikel Balenziaga(guitarra), Dani García(batería), Asier Villalibre(voz y trompeta), Iñigo Lekue( bajo) y Mikel Vesga(guitarra)

One Club Men

One Club Men es el nombre del primer sencillo que la banda ha sacado y el éxito no se ha hecho esperar. Editada con el sello Oso Polita, la canción suma ya más de 200 mil reproducciones en YouTube y se trata de una suerte de rock futbolero con una fuerte vinculación con San Mamés. One Club Men hace referencia a uno de los premios que el club entrega cada año a aquellos deportistas que han desarrollado toda su carrera en un único equipo, algo que en el fútbol moderno se ve cada día menos. Futbolistas como Carles Puyol o Ryan Giggs, a los que el Athletic ha premiado con este galardón, representan valores como la lealtad a unos colores, el compromiso por un único equipo o la deportividad; los valores que se inculcan a los jóvenes en Lezama y una seña de identidad que estos seis futbolistas muestran por todos los campos de futbol por los que pasan.

Orsai ha sido uno de los últimos grupos en aparecer en el panorama musical del País Vasco, pero la historia de la música en Bilbao es muy larga. Hoy nos ha acompañado en 'La Ventana' uno de los rostros más famosos de la música en nuestro país, Fito Cabrales. Tras más de ocho años desde su último disco 'Huyendo conmigo de mí', Fito Cabrales está a punto de volver con un nuevo disco, aunque este nuevo proyecto no cuenta aún con título. Sus incontables seguidores confiaban en que se publicase antes, pero la pandemia ralentizó la producción y ahora se espera que aparezca en torno al próximo verano.

También nos ha acompañado Zea Mays, el veterano grupo de rock que participó en diciembre de 2014 en el 'Athletic Gu Gara', un disco con 15 canciones dedicadas al Athletic Club con una finalidad benéfica para la Fundación Saiatu, dedicada al deporte adaptado e integración de personas con discapacidad. Una de las canciones de ese disco se la dedicaron a las leonas, las jugadoras de fútbol.