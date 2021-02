La justicia de las cebollas: Marina le regala a su abuelo una victoria

La historia de Marina y su abuelo es de las que conoces en las redes y que te emocionan. Pero en realidad es una llamada de atención a los problemas que viven los agricultores en nuestro país. No es nada nuevo, pero sigue pasando sin que nada lo remedie. “Mi abuelo había plantado 2 hanegadas de cebollas tiernas, le dejaron tirado con la producción. No era la primera vez, pero esta vez como era su cumpleaños se me ocurrió hacer algo por él” y publicó en su Instagram lo que estaba pasando y decidió vender las cebollas a un euro el kilo. Tuvo tanto éxito que le han llegado peticiones de todo el país, hasta el punto de tener que poner en su estado de whatsapp “ya no vendo cebollas”. “A mi abuelo le pagan 7 céntimos por kilo de cebollas que luego encontramos a 1’30€ en los supermercados”, Marina reclama que la gente sea consciente de eso, y de que muchos de los productos que encontramos en las tiendas y grandes superficies vienen de países lejanos, mientras los productos más cercanos se echan a perder o no sale a cuenta el cultivarlos. “La situación en la huerta valenciana es la de una generación envejecida que intenta seguir cultivando la tierra”.

Esta vez Marina le dio esa victoria a Lluis, que hoy sábado cumple 80 años, y él no daba crédito a lo que estaba pasando al ver a tanta gente interesada en sus cebollas. Ojalá ese interés sea mucho más que la reacción sentimental en redes sociales.