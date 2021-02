Paula Usero y Jone Laspiur: "Debería dejar de ser noticia que las mujeres estemos presentes"

Los nominados a mejor actor y actriz revelación en esta última edición de los Premios Goya están viviendo unas semanas de lo más intensas: de los nervios por si estarían nominados o no a semanas de promoción atendiendo a toda la prensa, pasando por la incertidumbre de cómo vivirán esta gala telemática que tan poco capaces somos de imaginar a día de hoy: “Crisis total, no sé que va a ser de esto, espero que al menos para entonces nos podamos juntar unas cuantas personas, que puedan venir algunos del equipo, porque si no va a ser un poco raro”, señala Jone Laspiur, nominada por su papel en ‘Ane’, ante la pregunta de si tienen algo pensado para esa esperada noche del 6 de marzo. “Que te pase esto es como magia, y que se vuelva a repetir es muy difícil y da mucha pena no estar ahí – aunque te ahorras el momento photocall, que a mí me aterroriza -. Ojalá para ese día levanten las restricciones y podamos estar con más gente”, coincide Paula Usero, la televisiva actriz que este año está nominada por su papel de Lidia en ‘La boda de Rosa’.

Usero es popularmente conocida por su papel de Luisita en la serie ‘Amar es para siempre’, de la que nació ‘#Luimelia’. A pesar de haber tenido pequeñas apariciones en el universo cinematográfico (participó en ‘El Olivo’, el film de Icíar Bollaín que valió su primer Goya a Anna Castillo), no ha sido hasta 2020 cuando la joven valenciana ha llamado la atención de los académicos por interpretar a la hija de Candela Peña en ‘La boda de Rosa’. Nos puede surgir la duda de, si siendo otra vez de la mano de Bollaín, ¿será la directora una especie de amuleto de la suerte con sus jóvenes actrices y, por tanto, repetirá Usero la escena protagonizada por Castillo en 2017? “Es un regalo estar aquí y yo no cuento en absoluto con que el día 6 de marzo digan mi nombre, y si sucede, será una auténtica sorpresa. Ese día voy a estar absolutamente relajada dentro de lo que pueda porque, ya digo, no creo que vaya a suceder”, incide Usero en una entrevista con El Cine en la SER.

En contraposición, Jone Laspiur ha sido todo un descubrimiento durante el pasado 2020. Ha participado en ‘Akelarre’ y ‘Ane’, dos películas que han cosechado diversas nominaciones a los Goya. Ha sido esta última la que le ha valido su primera nominación a los premios por interpretar a una chica rebelde que un día desaparece y deja a su madre, a la que da vida Patricia López Arnaiz, con el alma en vilo: “Yo estaba más nerviosa para las nominaciones, y ahora que estoy nominada me he relajado muchísimo, porque sé que las posibilidades son muy pequeñas”.

Ambas tienen en común ser las hijas en sus respectivos trabajos, las hijas de Peña y López Arnaiz, en dos películas que cuentan historias sobre dos mujeres que cargan, cada una a su manera, con una gran mochila a sus espaldas. Laspiur destaca de su madre ficticia la intensidad con la que vivió el rodaje y cómo soltaba los diálogos, mientras que Usero resalta de la protagonista de ‘Hierro’ que, a pesar de ser una mujer fuerte y empoderada, también es frágil como cualquiera de nosotras: “Si no hubiera tenido a Candela, Lidia nunca habría sido esta Lidia”.

Dos películas sobre mujeres que demuestran la de historias que quedan por contar de nosotras y sobre nosotras, aunque como bien indica Jone, durante estos últimos años se han apreciado cambios en la industria: “Sí que he notado que ahora se cuentan más historias más austeras, más pequeñas, historias de casa, como ‘Viaje al cuarto de una madre’. Ese tipo de historias pequeñas que a mí me parecen muy esenciales, que al final son el día a día de muchas mujeres y que no se ven porque hasta ahora casi siempre se cuentan historias escritas desde hombres, por y casi para hombres”. Por su parte, Paula pone a Candela Peña como referente para dar su opinión al respecto: “Ella dice mucho que cuando llegas a cierta edad, a las mujeres nos cuentan como enfermas, que no somos capaces de hacer cosas, que todo el tiempo tenemos que estar en la casa ocupándonos de gente y no nos ven como superheroínas, y al final lo somos (…) Creo que nos merecemos tener historias de todas las edades, deberían seguir generándose historias en las que las mujeres sean las protagonistas, porque lo somos, somos superheroínas. Nos deberían dar este tipo de regalos, es fundamental. Por suerte, este año en los Goya hay muchas mujeres nominadas como mejores directoras, con películas súper potentes y deberíamos hacernos eco de esto. Creo que debería dejar de ser noticia que las mujeres estemos presentes”.

El 6 de marzo acabará la espera para saber quién se lleva el esperado Goya a Mejor Actriz Revelación. Puede llevárselo alguna de ellas dos o sus compañeras de nominación, Milena Smit por ‘No matarás’ o Griselda Siciliani por ‘Sentimental’. Por ahora, ellas aseguran que no tienen preparado ningún discurso de agradecimiento para luego no llevarse el chasco si lo preparan y luego no se llevan el cabezón, pero como bien le indica Jone a Paula: "Como te lo den y no lo tengas preparado, a ver qué dices. Eso sí que va a ser una liada”. Con humor, ilusión y nervios, seguro que volveremos a ver a estas jóvenes actrices en muchos nuevos proyectos. Veremos quién se lleva el Goya, pero sin duda, ellas ya han ganado.