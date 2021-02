Álvaro Benito: "Para el Madrid ficharía a Haaland, me gusta más que Mbappé"

Los goles de Mbappé y Haaland en el Camp Nou y Sánchez Pizjuán, respectivamente, reflejaron la realidad que vive el fútbol español en la actualidad, superado por el ritmo impuesto en el resto de grandes ligas europeas. El Real Madrid sigue de cerca a los dos cracks mundiales y prepara una posible operación para recuperar galones. El debate está abierto entre el francés y el noruego, pero Álvaro Benito lo tiene claro: "Yo ficharía a Haaland, sinceramente, me gusta más. Creo que es más goleador".

"No veo en él a la reencarnación de Cristiano Ronaldo. Eso sí, se puede hinchar en un equipo que genere muchas ocasiones de gol. Mbappé es otro estilo, menos goleador", añadió el exfutbolista del Real Madrid. Además, Álvaro Benito subrayó que no ve a ninguno de los dos como futuro "claro dominador" del fútbol mundial. "No creo que ninguno meta 40 goles durante ocho o nueve temporadas seguidas", prosiguió.

¿Crisis en el fútbol español?

Sevilla, Barcelona, Real Sociedad... Los tres cayeron de forma estrepitosa en el retorno de la competición europea. Lo hicieron ante rivales de entidad como Borussia Dortmund, PSG y Manchester United, pero la superioridad de las ligas extranjeras es cada día menos cuestionable. "No esperaba tanta superioridad. Esto nos ha dado una bofetada de realidad. Ya dije en El Larguero que nuestros equipos no iban a poder optar a los mejores jugadores a nivel económico", explicó Álvaro Benito.

"En la Bundesliga tampoco pueden, pero se han modernizado mucho más. Aquí estamos aún con los residuos del 'tiki-taka'. El fútbol ha cambiado y el juego de posición solo se puede imponer si tienes a los mejores jugadores para ese estilo. No es una cuestión del nivel futbolístico, pero el ritmo de juego es otro. Sabemos que en otras ligas el fútbol ha cambiado y aquí no", concluyó.